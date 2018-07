12 Netflix-filmer i 12 sjangre

Denne saken har tidligere blitt publisert, men vi deler den igjen!

Fantasy: Fantastic Beasts and Where to Find Them

Yes! Da er endelig denne filmen kommet til strømmegiganten. Filmen er basert på en frittstående bok i Harry Potter-universet. Altså, i pre-Potter tid. Men alle som elsker filmene kommer selvfølgelig til å digge denne også.

Plottet er som følger: Den eksentriske trollmannen Salmander Fisle (som er forfatteren til én av skolebøkene til Harry-generasjonen) avslører under et besøk i New York et skummelt komplott som truer hele trollmannssamfunnet.

Western: Django Unchained

Quentin Tarrantino-filmer er litt sånn elsk/hat. Men denne er veldig, veldig god. Punktum! Vi følger den frigitte slaven Django (Jamie Foxx) som streifer gjennom USA for å frigjøre kona fra en sadistisk slaveeier.

Fabelaktig casting, med navn som Jamie Foxx, Leonardo di Caprio, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson og Kerry Washington!

Thriller: Se7en

David Fincher har regissert denne thriller-klassikeren fra waaaay back - i 1995!

To drapsetterforskere (Brad Pitt og Morgan Freeman) er på jakt etter en seriemorder som tar utgangspunkt i de sju dødssyndene. Oooh!

Action/thriller: Blood Diamond

Leonardo di Caprio og Djimon Hounso ble begge Oscar-nominasjonert for skuespillerprestasjonene i denne filmen. På rollelista finner vi også Jennifer Connelly og Michael Sheen. Kort fortalt handler filmen om en våpensmugler og en fisker som havner midt i den afrikanske diamanthandelen. Og dét er ikke bare blåbær, for å si det mildt...

Action/adventure: Tarzan

Tarzan fikk litt blandede kritikker da den kom ut i fjor. De fleste av anmelderne landet sånn midt på treet. Men uansett: Det er storslått underholdning med fantastiske effekter og kulisser!

Handlingen? Tarzan (Alexander Skarsgård), som egentlig nå er flyttet tilbake til England for å være Lord Greystoke, vender nesen sørover igjen for å redde både folk og fe i jungelen.

Historisk drama: Lidenskapens Pris

Apropos hunks med halvlangt hår. I denne filmen fra 1994 følger vi de tre brødrene Tristan (Brad Pitt), Alfred og Samuel. De bor ute i ødemarka i Montana med sin far (Anthony Hopkins), men familien møter på utfordringer i form av ulike hindringer, som for eksempel verdenskrig og kvinnfolk!

Komedie: Hangover

Ja, nå er det jo helt utrolig at det faktisk er laget intet mindre enn tre(!) Hangover-filmer. (Mistenker at opptil to av disse er mer eller mindre overflødige.)

Skal du se én av dem, må du selvfølgelig se den første: Tre kompiser våkner etter et utdrikningslag i Las Vegas. Alle er helt blanke etter gårsdagens parthey. Som jo på en måte er greit nok, sånt utdrikninglag-wise. Det er bare det at det brudgommen er forsvunnet!

Sport: Creed

Ok, når vi snakker om oppfølgere... Én av mine absolutt favorittfilmer er Rocky. Den første. Toeren er for så vidt også ok, men så blir det bare flaut. Derfor var kanskje ikke forventningene veldig høye til Creed, men for en positiv overraskelse! Denne gangen handler det om Adonis Creed, som plukker opp boksehanskene til Rocky-frienemy og avdød bokselegende Apollo Creed. Sly er selvfølgelig med som the italian stallion, denne gangen i trener-rollen.

Romantisk komedie: 50 First Dates

Ah, denne er kjempefin! For hva gjør du når du er blitt forelsket i en kvinne som ikke har korttidshukommelse? Jo, du må sjarmere henne på nytt hver eneste dag. Med Adam Sandler og Drew Barrymore. Og du drar kanskje også kjensel på bole-broren til Drew, som blir spilt av Sean Astin (Ringenes Herre-Sam).

Utenlandsk: Palmer i Snøen

Ja, foreign er jo egentlig alt som ikke er engelskspråklig hvis vi snakker «hollywoodsk». Og denne spanske filmen er virkelig verdt å se.

Det er sånn episk drama/hoppe mellom fortid og nåtid-film: Etter å ha funnet et pirrende spor i et gammelt brev, drar en ung kvinne til familiens tropiske plantasje for å avdekke hemmeligheter generasjoner tilbake i tid.

Horror: It Follows

Dette er noe så sjelden som kritikerrost grøsser. Da den kom ut i 2015 høstet den både høye terningkast og lovord: «...den beste grøsseren på flere år», skrev bl.a. Aftenposten. Yes! Da er det bare til å finne fram puta og forberede seg på å hoppe i sofaen av styggen (som i dette tilfellet er en seksuelt overførbar forbannelse som du kun blir kvitt ved å «smitte» en annen).

Animasjon: Finding Nemo

Denne er jo en klassiker for hele familien - og for alle som elsker animasjonsfilmer. Og gode filmer er jo som kjent som gode venner: Man vil gjerne se dem om og om igjen! I denne Oscar-vinnende Pixar/Disney-filmen må den engstelige klovnefisken Marlin ut og lete etter sin sønn Nemo i det store, skumle havet!