Elleve gode tips til ting som skjer i Trondheim nå i helga

Oversikten gjelder fra torsdag 25. til søndag 28. november. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events. Og som alltid i tider som denne - endringer og avlysninger kan komme på kort varsel, så dobbeltsjekk en ekstra gang om arrangementene blir gjennomført!

Verdensdagen for avskaffelse av vold mot kvinner

Når: Torsdag, arrangementstart 17.00

Hvor: Tordenskioldparken

Den 25. november markeres den internasjonale dagen mot vold mot kvinner. Mange steder i verden markeres dagen med store demonstrasjoner i gatene. Det vil også være markering i Trondheim, les mer på trd.events.

Grønn fredag

Når: Fredag klokka 10.00 til 17.30

Hvor: Trondhjems Turistforening

På fredag kan du bytte turutstyret ditt eller få det reparert - gratis! DNTung Trøndelag inviterer til byttedagen Grønn Fredag, for å gi friluftsutstyr og -klær og et nytt liv! Les mer på Facebook-arrangementet.

Dag Sørås: Vrangforestilling

Når: Fredag klokka 19.00

Hvor: Olavshallen store sal

I «Vrangforestilling» skal livets merkverdige, morsomme og makabre sider nok en gang omgjøres til særegen stand-up, og bekrefte nordlendingens posisjon som folkelig nisjekomiker. Les mer på trd.events..

Studio 26 - ni år

Når: Fredag fra klokka 22.00

Hvor: Studio 26

Utestedet Studio 26 har bursdag, og planlegger å pangstarte en ny ni-års epoke med en bursdagsfeiring. Les mer på trd.events.

Valentourettes

Når: Fredag klokka 22.00

Hvor: Byscenen

Valentourettes består i hovedsak av medlemmer av de forhenværende gruppene Jokke & Valentinerne og Jokke med Tourettes, og har siden 2003 holdt klassikere som «Verdiløse menn», «Øl», «Gutta» og «Her kommer vinteren» i live, for å nevne noe. Les mer på trd.events!

Designmarked

Når: Lørdag klokka 12.00 til 18.00 og Søndag klokka 13.00 til 18.00

Hvor: Lager11

Kallen & Co., Cecilie Jystad, Miniminuskel, Mette of Norway, TinaTing, Anine Hansen, KashQDesign, Siw Berg Studio, by Tove M, Magnhild Rølvåg, OLO, Camilla Cappelen, Grokeramikk, Kredah Design, Knitlove, Fretex Malvik, ekaterym og Soma´s Art selger sine designprodukter.

Les mer på Facebook-arrangementet!

Are og Odin: Full åpning!

Når: Lørdag klokka 18.30

Hvor: Olavshallen store sal

Radioduoen er tilbake i Trondheims Olavshallen, akkompagnert av Åsmund Flaten (tangenter), Skjalg Råen (gitar), Kjetil Sandnes (bass) og Tore Sandbakken (trommer). Dessuten får de selskap av Julie Dahle Aagård! Les mer på trd.events.

Klubbpstereo 2021

Når: Lørdag

Hvor: Ulike scener i byen

Pstereo inviterer alle konsert- og klubbgjengere ut i Trondheim for revitalisere konsertfølelsen, moshteknikken og danseføtterne på åtte forskjellige scener/klubber i Trondheim. På Byscenen kan du oppleve blant andre Tungtvann og Fremmed Rase, og det vil også være konserter på for eksempel Fru Lundgreen, Tyven og Bar Moskus.

Julegrantenning

Når: Søndag klokka 17.00

Hvor: Torget i Trondheim

Det blir appell ved ordfører Rita Ottervik og leder i Frelsesarmeen, Elin Kyseth. Småbispan og Caroline Herikstad deltar musikalsk. Det blir også fredsønsker med Redd barna. Etter grana er tent og juletregangen er over, blir det fakkeltog gjennom Trondheims gater. Les mer på trd.events.

RBK - Bodø/Glimt

Når: Søndag klokka 17.00

Hvor: Lerkendal

Rosenborg tar imot tabell-eneren på Lerkendal søndag. Les mer på RBK sine nettsider.

Nakengolf

Når: Søndag klokka 18.00

Hvor: Trondheim Camping

Det blir fest UTEN skinnvest og stirreforbud når Trondheim Camping arrangerer nakengolf for første gang. Les mer på saken vi i Trd.by har skrevet om arrangementet!