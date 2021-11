13 ting som skjer i Trondheim denne helga

Oversikten gjelder fra torsdag 11. til søndag 14. november. Sjekk også utfyllende oversikt på trd.events. Og som alltid i tider som denne - endringer og avlysninger kan komme på kort varsel, så dobbeltsjekk en ekstra gang om arrangementene blir gjennomført!

Jul på Byhaven

Hvor: Byhaven

Når: Torsdag klokka 18.00

Byhaven er julepyntet og på kvelden torsdag inviterer de til show og julestemning. Morten Hegseth er konferansier - les mer på Facebook-arrangementet.

Bokassa

Hvor: Isak

Når: Torsdag klokka 18.15

Med fri alder og øvre aldersgrense på 26 år kommer Bokassa til Isak torsdag kveld. Les mer på trd.events.

Bare Egil Spellemannslag

Hvor: Dokkhuset

Når: Torsdag klokka 20.00

Spellemannslaget er det siste tilskuddet til den absurde bandfloraen som kretser rundt den humoristiske visekongen Egil Hegerberg. Bare Egil Spellemannslag er den mest rotnorske og tradisjonsklingende konstellasjonen hittil. Les mer på trd.events.

Nils-Ingar Aadne

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Torsdag og fredag

I sitt nye standup-show «Da var det oss» handler det ikke bare om han selv, men om oss alle og samfunnet vi lever i. Siden forrige show EGO gikk Nils-Ingar fra meg til oss, han fikk seg kjæreste og samboer. Så skjedde det utenkelige. Høsten 2018 døde kjæresten hans brått og uventet av hjertestans. Igjen står han der alene, mens verden går videre. Det må han også. Les mer på trd.events.

Hkeem

Hvor: Byscenen

Når: Fredag klokka 18.30 (U18) og 21.00

Fredag kommer Hkeem med fullt band til Byscenen med to show. Et show klokka 18.30 for de under 18 år og klokka 21.00 for de over 18 år. Les mer på trd.events.

Marit Bjørgen og Ingerid Stenvold: Vinnerhjerte

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag klokka 19.30

Hva er det med denne beskjedne, tilsynelatende helt vanlige jenta som gjør henne til den råeste utøveren i hele den norske langrennshistorien? Denne boka er Marit Bjørgens tilbakeblikk på et liv som langrennsløper.

Marit Bjørgen og Ingerid Stenvold møter Geir Svardal fra Adresseavisen til samtale - les mer på trd.events.

Feminalen 2021

Hvor: Lokal Bar

Når: Fredag og lørdag

Louien og Fieh er å se på programmet, og fagpraten på lørdag er todelt, med temaene Hvordan skaper vi et trygt rom for skeive personer gjennom musikk i Trondheim? og Mangfold i konsertbooking - et nærmere blikk på Keychange. Les mer på Facebook.

Lemaitre

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Fredag og lørdag klokka 22.00

Lemaitre har det siste tiåret vekslet med å turnere verden rundt, og gitt ut musikk fra basen sin i L.A. Hyppig listet på de største radiokanalene, en yndet booking på festivaler som Coachella, Lollapalloza, Roskildeog Reading & Leeds. Nå har de to konserter i Storsalen denne helga, les mer på Samfundet sine sider.

Uffa 40 år

Hvor: Uffa

Når: Fredag til søndag

Uffa feirer 40 år med motkultur, og i den anledning blir det konserter med lokale og ikke fullt så lokale band. Det blir også foredrag om Uffass historie og motkultur i det tjueførste århundre. Og quiz! Les mer på Facebook-arrangementet.

RBK Kvinner - Lyn

Hvor: Koteng Arena

Når: Lørdag klokka 13.00

Rosenborg ligger nest øverst, Lyn nest nederst. Lørdag møtes lagene på Koteng Arena.

Julegatetenning med Askepott og Prinsen

Hvor: Cicignons plass

Når: Lørdag klokka 16.00

Askepott trenger din hjelp til å tenne julelysene i Midtbyen under gateforestillingen «Seks nøtter til Askepott». Publikum og trommeslagerne hjelper Askepott på veien til kveldens ball gjennom Midtbyens julegater. Like bak kommer prinsen, og han har et par sko som Askepott mistet på Stiftsgårdsballet … Finner de hverandre til slutt? Les mer på trd.events!

Putti Plutti Pott

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Lørdag og søndag

Du vil igjen få møte Petter, Caroline og Onkel Per, sammen med alle de andre som utgjør denne kjente førjulsfortellinga. Les mer på trd.events.

Strikkefest

Hvor: Lager11

Når: Lørdag og søndag

Det blir strikkemarked både lørdag og søndag, og i tillegg blir det Strikkefest i BlackBox lørdag kveld med begrenset antall billetter. Markedet vil være åpent begge dager klokka 13.00 til 17.00. Les mer på Facebook!