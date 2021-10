Politiet og dørvaktene: Unngå disse kostymene dersom du skal på byen

Mange av byens utesteder inviterer denne helga til halloween-fest. Flere lover også ut premier for beste kostyme til han og henne, men for å delta i konkurransen må du naturligvis komme deg inn på utestedet.

Det kan bli en utfordring dersom kostymet ditt er for bra, og du dermed ikke er til å kjenne igjen.

– Vi er helt nødt til å kunne identifisere gjestene som skal inn på utestedet, sier daglig leder i dørvaktselskapet Doorman, Thor Erik Pedersen til Byas.

Dropp våpen

En annen utfordring er tilbehøret som følger med kostymene.

– Dersom deler av utkledningen inneholder gjenstander som kan minne om våpen, så er du fort over i et område som kan være straffbart, sier seksjonsleder for forebyggende patrulje, Bjørn Søyland.

Det er ikke nødvendigvis alle som får med seg at gjenstanden du har på hofta, over skuldra eller i slira på brystet, kun er en leke.

– Det spiller ingen rolle om det er kniv, sabel eller en annen våpenreplika. Hele poenget her er at selv om våpenet i seg selv ikke er funksjonsdyktig, så kan det virke skremmende, sier Søyland og fortsetter:

– Derfor er det helt klart en oppfordring fra vår side om å la slike gjenstander ligge igjen hjemme. Da unngår vi misforståelser og personer unngår å havne i en ubehagelig situasjon med politiet.

– Det var full krig

Øyvind Rasmussen driver det ferske utestedet Shaker Lounge & Terrace i Sandnes.

Han har tidligere arrangert en halloween-fest hvor noen tøyde strikken litt for langt.

– Det var en fyr som dukket opp i Rambo-kostyme. Han gikk all in, det var full krig, sier Rasmussen.

De to maskingeværene, macheten, patronhylse-beltet og granatene på brystet, ble - for å si det mildt - litt i overkant.

Denne helga skal han arrangere halloween-fest ved sitt nye utested. Oppfordringen hans er den samme som fra politiet.

– Folk pleier som regel å tenke gjennom slike ting selv. Jeg oppfatter ikke dette som et problem, men fullt Rambo-kostyme er absolutt ikke å anbefale dersom du skal ut på byen en lørdagskveld, sier Rasmussen og ler.