Byr på nakengolf i Trondheim: – Du oppfyller nok ikke kravet på køllelengde

Egentlig skulle de for første gang arrangere nakengolf på Trondheim Camping i fjor. Men det ble avlyst på grunn av koronaen.

28. november prøver de igjen. Da kan du spille minigolf med venner, kliss naken.

– Det er lov til å ha på caps, eventuelt en rumpetaske og sko – for vi er fortsatt en bar, sier daglig leder ved Trondheim Camping, Sebastian Bragstad.

Mobiler samles inn ved inngang, og det er stirreforbud. Folk skal føle seg komfortable og trygge, sier Bragstad.

«Hva gjør jeg hvis jeg får bennern?»

Nakengolf er med hell blitt arrangert to ganger tidligere ved Oslo Camping, ifølge han.

Lokalet har kapasitet til 300 personer, og Bragstad sier han håper på i alle fall 60 besøkende.

– Det blir nok rom for alle til å bevege seg på. Alle vinduene blir dekket til, det blir vakter, og det blir kontrollert. Folk kan komme hit og være fri og naken, sier han.

Bragstad forteller om spørsmål som de fikk i forkant i fjor, før det ble avlyst.

– Det var et par «næpskreller» som skulle være artige, som spurte om de kunne bruke sin egen kølle. Da svarte jeg ganske rett frem at du oppfyller nok ikke kravet på køllelengde. Og: «Hva gjør jeg hvis jeg får bennern?» Da sa jeg at nakengolf kanskje ikke er noe for deg. Da er de her på feil premisser, sier Bragstad.

– Vi kommer sikkert til å få en liten bølge med slike spørsmål igjen, tror han.

Koronaspøkelset

Men skal de ansatte være kliss nakne?

– Vi kan ikke stå naken bak baren, med kroppsdeler hengende over diverse isbrønner. Det er ikke helt hygienisk. Jeg vil heller ikke tvinge dem til å være naken. Det blir badeshorts for å opprettholde hygienekravet, sier Bragstad, som selv vil stille i shorts.

Etter hvert tror han det kanskje vil føles rart.

– Jeg kan godt tro at vi som står på jobb, kommer til å føle at det er merkelig at vi er de eneste som har på plagg, sier Bragstad.

Men koronaspøkelset lurer fortsatt. Denne uken varslet kommuneoverlegen at det kunne komme lokale tiltak om smitten i Trondheim fortsetter å øke.

– Hvis det er sånn at vi må stenge ned igjen, utsetter vi til en senere dato. Nakengolf på Trondheim Camping skal skje uansett, sier Bragstad.