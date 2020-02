Tolv ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Trafikklysfest

Hvor: Bar Circus

Når: Torsdag klokka 20.00

I anledning valentinsdagen på fredag, vil Bar Circus hjelpe deg å finne en date. Kle deg ut i de fargene som passer for deg: rødt (opptatt), gult (usikker) og grønt (singel og på leting)! Les mer på trd.events.

Emil & Smørekoppen-revyen: Refleksjon

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag og fredag

Årets revy er her, med navnet Refleksjon! Vi møter valg og konsekvensene av dem hver eneste dag. Men hvor mye reflekterer vi egentlig over valgene vi tar? Under revyen skal Emil- og Smørekoppengjengen reflektere for deg, med én forestilling torsdag og to på fredag.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag og lørdag

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer. Du kan se «Den skjønne tiden», «Dronningens corgi», «Flukten over grensen», «Sonic The Hedgehog» og «Mormor og de åtte ungene i byen». På fredag, valentinsdagen, kan du også se klassikeren «Sjokolade» med prosecco, sjokolade og jordbær til!

Verdens beste show

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 19.00

Bare Moro Impro (BMI) setter opp sin første helaftens forestilling! Christian Mikkelsen, Olav Svarstad Haugland, Emil Lystvedt Berntsen og Leo Magnus de La Nuez kommer til Olavshallen fredag.

Releasekonsert: Keiino

Hvor: Nidelven bar & scene

Når: Fredag klokka 21.00

Keiino vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2019 med låta «Spirit in the sky». Som et aldri så lite MGP-vors dagen før dagen, gir gruppa en smakebit på sitt nye album.

Bubbles & Dinner

Hvor: Fire Fine

Når: Fredag klokka 21.00 (bordsetting 19.30)

Bubbles & Brunch (denne gang middag) er et europeisk partykonsept, og har kjørt fester på blant annet Matignon i Paris, QP og The Box i London, Lusso i København, samt flere steder i Sverige og Norge. Tidligere har de vært på Søstrene Karlsen.

For allmennheten åpner dørene klokka 21.00!

Bondens marked

Hvor: Kongensgate

Når: Lørdag klokka 11.00 til 16.00

Her kan du sikre deg godbiter både av grønsaker, kjøtt, fisk, mel, ost, saft og mye mer. Les mer på trd.events.

Kroppskunst mot barnekreft

Hvor: Mythos Tattoo, Freaks Tattoo Parlour, The King Tattoo Studio og Aligma Tattoo

Når: Lørdag

Denne helga kan du ta tatoveringer til inntekt for Barnekreftforeningen! Det er flere studio i Trondheim som er med, med ulike motiv kundene kan velge mellom.

Melodi Grand Prix-finalen 2020

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Lørdag klokka 18.00

MGP inviterer til storslått 60-årsjubileum! Artister fra hele landet vil kjempe om æren av å representere Norge i Rotterdam i den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest. Les mer på trd.events.

Samfundsmøte: Fylla

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 18.00

Fra mandagspils til cavasøndag, studenttilværelsen er ofte preget av alkohol, og i et samfunn hvor det gjerne drikkes ofte og mye, kan det være lett å la seg rive med. Med denne kvelden er tidligere Paradise Hotel-deltager og avholdsmann Grunde Myhrer, programleder i Nesten Helg på Radio Revolt, Astrid Midtun, og til slutt Årets Ølhund 2019, tidligere direktør for Bryggeri- og drikkevareforeningen, Petter Nome.

Pernille Sørensen - Kultur

Hvor: Olavshallen

Når: Lørdag klokka 19.00

Sist hun besøkte Trondheim med dette showet ble begge forestillingene utsolgt, så nå kommer hun tilbake til trønderhovedstaden og Olavshallen med en ekstraforestilling!

No. 4

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 22.00

På fem korte år har No. 4 rukket å bli en favoritt for mange! De har gitt ut to Spellemann-nominerte album, solgt tusenvis av billetter og toppet plakaten til Øyafestivalen. Konserten er stående, aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.