14 ting du kan gjøre i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Samenes nasjonaldag

Når: Torsdag fra klokka 10.00

Feiring hvor: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

I samarbeid med Saemien Sijjie Tråante - Samisk Rom Trondheim - inviteres det til feiring av samenes nasjonaldag på Sverresborg. Det blir kafé, taler og musikalske innslag, familieforestilling og foredrag. Les mer på trd.events!

Workshop against cancer

Når: Torsdag klokka 17.00 til 20.00

Hvor: Comfort Hotel Trondheim

Lag perle-armbånd på workshop med Fuck Cancer, for å støtte Kreftforeningen og Ung Kreft! Armbåndene skal selges i nettbutikken til Kreftforeningen og alle pengene går utelukkende til kreftforskning og aktiviteter til unge berørt av kreft.

Isak Tonight Show

Når: Torsdag klokka 19.00

Hvor: Kultursenteret Isak

Isak Tonight Show er et nytt talk show-konsept for ungdom som skjer første gang nå på torsdag! Les mer på trd.events.

Comedy Night

Når: Torsdag klokka 20.00

Hvor: Hjorten Scene

Kveldens headliner er Fredrik Andersson, en morsom og prisvinnende svensk komiker som angivelig løftet taket forrige gang han var i Trondheim. Han får med seg konferansier Jånni K, i tillegg til Magen Gallery fra NRK-serien Blank, Are Sende Osen, Andrea Løvland og Stian Foss. Dørene åpner klokka 19.00, aldersgrensa er 18 år! Les mer på trd.events.

Kinopremierer

Når: Torsdag og fredag

Hvor: Trondheim kino

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer: «Chihiro og heksene», «Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of one Harley Quinn)», «The Body Remembers When the World Broke Open», «Vaanam Kottattum» og «Waves».

Cirkus Blunck

Når: Fredag klokka 19.00

Hvor: Olavshallen store sal

Det er 50 år siden Øivind Blunck debuterte på Det Norske Teatret i «Spelemann på taket». Nå oppsummerer han karrieren i showet «Cirkus Blunck», med både klassiske numre og karakterer, samt nye påfunn.

Trøndertunkonsert

Når: Fredag klokka 20.00

Hvor: Fru Lundgreen

Trøndertun Folkehøgskole inntar Fru Lundgreen og holder årets første konsert i Trondheim. Fru Lundgreen-konsertene er en årelang tradisjon på Trøndertun og er kjent for full trøkk og god stemning! Les mer på trd.events.

A-ha

Når: Fredag klokka 20.00

Hvor: Trondheim spektrum

Nå på fredag kan du oppleve A-ha fremføre sitt legendariske debutalbum, «Hunting high and low», i sin helhet, i tillegg til andre A-ha hits og klassikere. Dette er andre del av verdensturneen, som markerer bandets 35-årsjubileum. Les mer på trd.events!

Lørdagskonsert # 1000

Når: Lørdag klokka 13.00

Hvor: Vår frue kirke

Siden oppstarten av lørdagsskolen i 1986 har Trondheim kommunale kulturskoles talenttilbud innen klassisk musikk bare vokst og vokst. Hver eneste lørdag i skoleåret arrangeres det lørdagskonsert, og de har nådd konsert nr. 1000 uten noen gang å ha vært nødt til å avlyse en eneste konsert! Les mer på trd.events.

Nidaros Hockey - Lørenskog

Når: Lørdag (15.00) og søndag (16.00)

Hvor: Leangen ishall

Nidaros Hockey møter Lørenskog på Leangen både lørdag og søndag. Les mer på trd.events.

Festmøte: MGP

Når: Lørdag klokka 18.00

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

En uke før finalen smeller av i Trondheim Spektrum skal MGP og dets glitter, glam og sjarm feires! Det skal dykkes ned i MGP-historien, snakkes om de beste sangene, de mest bisarre kostymene, og alle de gode festene. For anledningen er radiopersonlighet og MGP-ekspert Ole Christian Øen med. Les mer på trd.events.

Syltynn, topptrent og dønn ærlig

Når: Lørdag klokka 19.00

Hvor: Olavshallen lille sal

Komiker Rigmor Galtung feirer 50 år, og det gjør hun med denne forestillinga. Hun er kjent for sine imitasjoner, blant andre av Gro Harlem Brundtland. Lørdag blir det show i Olavshallen!

Vamp

Når: Lørdag klokka 20.00

Hvor: Byscenen

Gjennom 28 år har de spilt inn 15 album og høstet mye heder og ære. Vamp har solgt over én million plater og blant annet. mottatt Prøysenprisen og fem Spellemannpriser. Dørene hos Byscenen åpner klokka 19.00, og aldersgrensa er 18 år. Les mer på trd.events.

Norges fremste damekor synger

Når: Søndag klokka 15.30 til 17.15

Hvor: Nidarosdomen

På søndag er det ettermiddagskonsert med Cantus, Kvinnekoret Concentus, Damenes Aften, Embla og Ensemble Ylajali i Nidarosdomen!

Eii korhelg med fem av Norges fremste damekor avsluttes med korkonserten i Nidarosdomen. For anledningen er det bestilt et verk av Eva Holm Foosnæs, og dette urfremføres av alle fem korene under konserten. Les mer på trd.events.