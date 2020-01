Ni ting du kan finne på i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Håndball-EM i Trondheim

Hvor: Trondheim Spektrum

Når: Fra torsdag til tirsdag neste uke

Perioden med håndballmoro i Trondheim pågår fra torsdag og til og med tirsdag neste uke! Samtlige kamper i gruppe C og D skal spilles her i Trondheim, og det betyr at både Tyskland, Spania, Frankrike og Norge - for å nevne noen - skal spille i nye Spektrum.

Nyttårskonsert i 2/4 takt

Hvor: Byscenen

Når: Torsdag klokka 19.30

Luftforsvarets musikkorps lader opp til et nytt år i to fjerdedels takt! På repertoaret står både Radetzkymarsj og Champagnegaloppen, i tillegg til mye annet. De har også med seg «Årets musiker» fra ungdommens musikkmesterskap, og konferansier er programleder Rune Nilson fra NRK. Les mer på trd.events!

Knausfestivalen 2020

Hvor: Knaus, Studentersamfundet

Når: Torsdag, fredag og lørdag

På Samfundet kan du oppleve tre helaftener med masse ny og spennende musikk, der en rekke artister inntar scenen både torsdag, fredag og lørdag!

Early Birds

Hvor: Torget i Trondheim

Når: Fredag klokka 06.30 til 07.00

30 minutter morgentrim i ditt eget tempo: gå, jogg eller løp. Etter 15 minutter snur morgenfuglene, uansett tempo, og alle kommer samlet tilbake etter en halvtime!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag ulike tidspunkt

Denne uka er det premiere på fire ulike filmer. Du kan nå se «A Hidden Life», «Bombshell», «Darbar» og «Den Gylne Hanske». Snurr film!

Folkemøte: Hva betyr rusreformen?

Hvor: Litteraturhuset

Når: Fredag klokka 19.00

Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) arrangerer folkemøte om den kommende rusreformen i samarbeid med Normal Norge og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).

Anne Helene er psykolog og medlem av Rusreformutvalget, og vil presentere hovedlinjene i rapporten fra utvalget. Etter hennes innledning blir det en panelsamtale og anledning for besøkende å stille spørsmål. Les mer på trd.events!

Adresseavisen og TSOs Nyttårskonsert

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag og lørdag klokka 19.00

Her forener Adresseavisen og TSO krefter og steller i stand storkveld med toppnavn i samspill med byens største liveband! Les mer på trd.events.

Samfundsmøte: Singel?

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 18.00

Var du den ene i vennegjengen som ikke fikk et nyttårskyss da 2020 tikket inn? I årets første Samfundsmøte skal det tas tempen på nettopp singellivet og datingkulturen. Amalie Feyling Flatebø, kjent fra programmet «Singel» på TV 2 kommer, det gjør også Lars Kristian Selbekk fra «Gift ved første blikk», og psykologiprofessor Leif Edward Ottesen Kennair.

Uglarennet

Hvor: Nilsbyen

Når: Søndag

Uglarennet arrangeres søndag 12. januar for 88. gang! Uglarennet er for deltakere fra 8 år og til og med senior. Stilarten er klassisk.