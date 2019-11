15 ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Trønderen Stian (29) kan bli kåret til «verdens beste bartender»: - Ekstra press på meg i år Etter å ha blitt kåret til Norges beste bartender tre ganger på rad, er Stian Wehus fra Namsos tydelig i sitt neste mål: Å bli verdens beste.

Don Rosa-signering

Hvor: Outland

Når: Fredag klokka 15.00 til 17.30

Don Rosa, en amerikansk tegneserieforfatter og illustratør som er mest kjent for sine historier om Onkel Skrue, Donald Duck og andre Disney-figurer. Hans mest kjente verk er tegneserien Skrue McDucks liv og levnet - les mer på trd.events!

Rosenborg - Sporting CP

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Torsdag klokka 19.00

Nå på torsdag er det igjen Europa-kamp, og det er portugisiske Sporting som kommer til Lerkendal. Les mer på trd.events.

Dette tjente de trønderske influenserne Vi har tatt en titt på hva flere av Trondheims internettfenomener tjente i 2018, og hvilken formue de har.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fire filmer: «Last Christmas», «Snekker Andersen og Julenissen: Den vesle bygda som glømte at det var jul», «Sorry we missed you» og «Terminator: Dark Fate». Snurr film!

Sjikane

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Fredag klokka 19.00

Etter fire utsolgte show setter Olavshallen opp enda en forestilling med Erlend Osnes og «Sjikane». Polarisering i samfunnet, krenke-fest og sjikanering er blant temaene denne kvelden.

Disse under 30 år i Trondheim tjente mest i fjor Skattelistene for 2018 er klare, og vi har sjekket hvem som ligger på inntekt- og formuetoppen av de under 30 år i Trondheim.

TM:Live 2019 - final show

Hvor: Lokal Bar - Scene - Klubb

Når: Fredag klokka 20.00

Hva er Trøndelags beste Live-Act 2019? På sitt 58. år har Trøndelags kommuner blitt finkjemmet for god live-musikk. Nå står de igjen med topp 10 - og de kan du oppleve hos Lokal Bar på fredag.

Honningbarna

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Fredag klokka 21.30

Honningbarna har utgitt fem album, vunnet Spellemann­ og P3 Gull­-priser, og kommer til Samfundet nå på fredag. Det er This Daze som skal varme opp.

Tre elefanter i rommet

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag og lørdag

Dette er et humorshow av og med Hege Schøyen, Linn Skåber og Cecilie Steinmann Neess. Trioen serverer musikalsk humor, nye karakterer, stand up og kjappe replikker. Det er to forestillinger fredag, og to på lørdag.

Jenteskate-camp

Hvor: Trikkestallen

Når: Fredag til søndag

Campen er for alle skate-gira jenter - uansett nivå og ferdigheter! Campen og Trikkestallen åpner fredag klokka 17.00, og det blir skate hele lørdag og sosialt opplegg for alle på kvelden. Søndag holder de på i hallen til rundt 18.00.

Reiselivsmessen

Hvor: Royal Garden

Når: Lørdag klokka 10.00 til 17.00

På jakt etter din neste ferie? Hos Royal Garden kommer en rekke utstillere som vil friste med mange ulike reisemål. Les mer på trd.events.

Platemesse

Hvor: Crispin Glover Record Shop/Olavshallen

Når: Lørdag klokka 11.00 til 16.00

På lørdag er det platemesse i gangen utenfor Crispin Glover Record Shop og i deres nabolokale i Olavshallen. Det blir salg av både brukt og ny vinyl, les mer på trd.events.

Samfundsmøte: Cyberkrig

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag klokka 19.00

Et datavirus fører til strømbrudd og mørklagte byer. Bankene er hacket, og både finans- og persondata er sendt på avveie. Helsevesen, transportselskap og næringslivet har kollapset. Hele samfunnet er paralysert.

Med på dette møtet kommer Bente Hoff, avdelingsdirektør i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og Bjørn Kråkevik fra Cyberforsvaret.

Siv Elin (24) fra Trondheim har bodd i bil i snart to år: - Jeg elsker det Siv Elin Sletvold har kajakk på taket og sykkelstativ på baksiden av hjemmet sitt. - Jeg har aldri kjent på en større frihetsfølelse, sier hun.

Jonis Josef - Woke

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag klokka 21.00

Jonis Josef, Kongen av Gulset, er klar med sitt første store soloshow. Han tar for seg livet som enkel gutt fra Skien, tabuer, selvhøytidelighet og andre problemer i dagens samfunn, slik han selv ser det. Les mer på trd.events!

Lars Vaular

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Lørdag klokka 21.30

Nå på lørdag kommer Lars Vaular til Samfundet med helt nytt materiale. Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs!

Åpen dag hos Trondheim Bilbane Center

Hvor: Trondheim Bilbane Center

Når: Søndag klokka 12.00 til 15.00

Trondheim Bilbane Center tilbyr minracing, fart og spenning. Miniracing er en innendørs aktivitet med sporstyrte minibiler som de aller fleste, uansett alder og funksjonalitet mestrer. Les mer på trd.events.

Rosenborg - Bodø/Glimt

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Søndag klokka 20.00

To kamper på ei uke! Søndag er det Eliteserien som gjelder, og det er Bodø/Glimt som kommer til Lerkendal. Ranheim spiller borte mot Mjøendalen søndag klokka 18.00.