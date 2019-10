Ti ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er flere spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Nye eiere overtar Vita, men Loco-kjeden legges ned Bare to dager etter at det ble åpnet konkurs i kosmetikkjedene Vita og Loco, står nye eiere klare til å overta. En del butikker vil måtte stenge etter hvert.

Trine Sandberg tipser: Hverdagsmat

Hvor: Sirkus Shopping, scenen i 1. etg

Når: Torsdag klokka 19.00

Trine Sandberg, for mange kjent som dama bak matbloggen trinesmatblogg.no, vil lære bort tips for å lage smart hverdagsmat. Hvordan oppbevare og bruke opp rester for en mer bærekraftig matlaging? Les mer på trd.events.

No. 4

Hvor: Studentersamfundet, Storsalen

Når: Torsdag klokka 21.30

Med sine jordnære tekster, ærlighet og snert skaper No. 4 konsertopplevelser som gir utslag i dans, tårer og allsang. Nå på torsdag kommer de til Storsalen - konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs. Les mer på trd.events!

Studenten Sigurd (20) tjener opptil 14 000 kroner i måneden på FIFA-tips Flere studenter sliter med økonomien. Sigurd Goffèng-Bjerke (20) derimot har gjort FIFA-lidenskapen til deltidsjobb: – Jeg kan tjene opptil 14 000 i måneden ved å bare jobbe fire timer i uka.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim kino

Når: Fredag og søndag

Denne helga er det premiere på åtte forskjellige filmer:

(Nie)znajomi

Hustlers

I morgen danser vi

Ildens ansikt

Judy

Koko-di koko-da

Zombieland: Double Tap

Kaithi

Snurr film!

Best of The Beatles

Hvor: Olavshallen lille sal

Når: Fredag klokka 19.00

Det Betales har gjort hyllest til The Beatles i over 40 år, og tar med seg kjente låter som She loves you, Help, Penny Lane, Hey Jude, All you need is love, Yesterday - og mange andre, til Olavshallen nå på fredag.

HBO setter opp prisen Den amerikanskeide strømmetjenesten HBO øker prisene i Norge på grunn av produksjon av lokale serier.

«Bestefar» med Sven Nordin

Hvor: Olavshallen store sal

Når: Fredag klokka 19.00

Først var han «Hulemannen», så ble han «Pappa!». Nå er Sven Nordin «Bestefar». Sistnevnte forestilling tar han med til Olavshallen fredag kveld. Les mer på trd.events.

Trondheim Crawling

Hvor: UFFA

Når: Fredag og lørdag

Dette er UFFAs egen goth-festival, der en rekke band spiller. Her skal det være noe å like for alle!

Trondheim Litteraturfest

Hvor: Litteraturhuset/Kunsthallen/Trondheim folkebibliotek

Når: Fredag til søndag

Dette er rett og slett en fest for de som er glade i litteratur! Det blir debatter, forfattermøter og barneprogram. Les mer på trd.events!

Retro, antikk og samlemesse

Hvor: Charlottenlundhallen

Når: Lørdag (10.00-17.00) og søndag (11.00-16.00)

Denne helga kommer Kunnskapsrike selgere fra fjern og nær til Charlottenlundhallen. Messen skal ha varer både for dedikerte samlere og de som ønsker seg noe spesielt til hjemmet. Les mer på trd.events.

Barnas verdensdag

Hvor: Kultursenteret Isak

Når: Søndag klokka 12.00 til 17.00

Barnas verdensdag er en gratis internasjonal familiefestival – en fargerik møteplass med kulturuttrykk fra ulike steder i verden - med verksteder, forestillinger, konserter, mat og utstillinger for barn i alle aldre. Les mer på trd.events.

Rosenborg - Molde

Hvor: Lerkendal stadion

Når: Søndag klokka 20.00

Nå på søndag er det Molde som kommer til Lerkendal. Samme kveld klokka 18.00 skal Ranheim spille borte mot Tromsø. Les mer på trd.events.