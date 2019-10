Martin (24) lager «Trondheims beste drink»

- Det var utrolig morsomt! Jeg ble positivt overrasket, sier han.

Forrige helg var det duket for Trondheim Open. Her samlet flere bartendere i byen seg for å konkurrere om å lage den beste drinken - som hele 20 dommere skulle smake på.

Dette bestiller restaurantsjef Jelena aldri selv Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Jelena Rokic.

To år i bransjen

Av 13 deltakere var det Martin fra Trondheim som stakk av med seieren.

- Konkurransen går ut på at alle skal lage en egen drink som man har forberedt på forhånd. I innledende runder lager vi fire drinker, som sendes inn til dommerpanelet. Deretter går seks videre til finalen, forklarer Martin, som av de seks finalistene, trakk det lengste strået denne gangen.

Han har jobbet i bransjen i to år. Barmuda på Solsiden var hans første møte med utelivsbransjen i Trondheim, hvor han jobbet med å samle inn glass. I forbindelse med ferieavvikling, trengte utestedet flere bartendere. Dermed ble Martin kastet inn i bartenderyrket.

Julia Christin (27) fikk bombetrusler fordi hun ikke ville servere full mann øl Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Julia Christin Fremo.

- Det startet med at jeg lærte meg det mest grunnleggende. Etter hvert synes jeg det var veldig artig og fortsatte bak baren, forklarer 24-åringen, som nå jobber fulltid på Tag Restaurant i Midtbyen.

Ifølge Martin er det både krevende og artig å jobbe med fulle folk. Det byr på uforutsigbare arbeidsdager, hvor man aldri helt vet hva som kommer til å skje.

- For ei tid tilbake var det en kunde i baren som bestilte en B52-shot med flammer. Denne klarte han å søle på seg selv. Heldigvis brant det kun på overflaten, men han manglet et bryn etterpå, sier Martin og ler.

«Eple og kanel»

Drinken som Martin vant Trondheim Open med, har han valgt å kalle «Eple og kanel». Den består av lime, brunsukker, Fireball og sur eplelikør.

- Det var veldig stas å ta en førsteplass etter kun to år i bransjen. Jeg hadde egentlig ikke tenkt til å melde meg på, men Tommy (Diaar, restaurantsjef Tag, journ.anm) insisterte. Da ble jeg med på sparket, og er glad for det nå, sier han.

Ifølge 24-åringen har konkurransen blitt hardere med årene.

- Jeg har snakket med noen som har vært med tidligere, som sier at konkurransen er noe helt annet nå enn før. Den har utviklet seg masse, så det er kult!

I fjor var det Martins kollega Isak Skarstad som stakk av med seieren i Trondheim Open. Han tok en andreplass i år. Restaurantsjef på Tag, Tommy Diaar, mener at flinke folk i staben er et trekkplaster.

- Det er helt magisk å ha så flinke folk på laget. Vi har fått priser tidligere, men nå er det ekstra stas fordi det er flere fra Tag samtidig, sier han.