Ni ting som skjer i Trondheim denne helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events.

Åpen scene

Hvor: Good Omens

Når: Torsdag, åpner klokka 20.00

Band og artister kan ta turen innom for en liten jam, teste ut sin nyeste låt eller noe i den duren. Du tar med instrument, utestedet stiller med backline, PA og lydtekniker. Start klokka 20.30!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag

Denne helga er det premiere på fem ulike filmer. Nå kan du se «Godzilla: King of the Monsters», «John Wick: Chapter 3», «Ma», «NGK» og «Ulv i fåreklær 2». Snurr film!

Åpen mikrofon med Kristofa

Hvor: Vår frue kirke

Når: Fredag klokka 20.00 til 22.00

Det er åpen mikrofon, og artisten Kristofa, eller Martine Rygvold, kommer som gjesteartist. Hun deltok i Idol i 2013, og har siden den gang gitt ut EP og en rekke singler, spilt under Starmus og varmet opp for Marit Larsen på Kafé Skuret.

Har du lyst til å lese en tekst, et dikt, synge eller spille en sang, kan du melde din interesse til programleder i pausen - for etter at Kristofa er ferdig, er mikrofonen åpen resten av kvelden. Les mer på trd.events!

Datarock // support Ask Carol

Hvor: Kafé Skuret

Når: Fredag klokka 21.00

I mars 2018 ga Datarock ut sitt første studioalbum på ni år, som fikk gode terningkast. Nå er de også ute med EP, og kommer til Kafé Skuret på fredag.

Musikkfest Trondheim

Hvor: En rekke konsertsteder og parker

Når: Lørdag fra klokka 12.00

Nærmest overalt i byen, fra Lamoparken, Dokkparken til Rockheim og Lokal Bar, blir det konserter hele dagen gjennom. Om ingen tar over som arrangør, er dette aller siste året med Musikkfest!

Body in flow 2019

Hvor: Trondheim taiji senter

Når: Hele helga

Denne bevegelsesfestivalen har elementer fra ulike bevegelsesdisipliner. Mer enn 16 workshops, stor variasjon, utfordringer og bevegelsesglede, og instruktører med lidenskap for sin bevegelsesdisiplin. Les mer på trd.events.

Biergarten

Hvor: Tyven

Når: Dørene åpner klokka 16.00

Tyven og Øx Tap Room inviterer til Biertgarden, der tre forskjellige bryggerier kommer: Rodebak Farmhouse Brewery, Reins Kloster A/S og Ølkymisten. Les mer på trd.events!

CL-finale

Hvor: Tapperiet på E. C. Dahls

Når: Lørdag fra klokka 16.00

CL-finalen mellom Tottenham og Liverpool vises en rekke steder i byen, men hos tapperiet klarer de nok å samle den største mengden folk - det er nemlig plass til opptil 1000 personer. «Mirakelet i Istanbul» vises først, og så kommer årets finale klokka 21.00.

Bryggerekka bruktmarked

Hvor: Kongens gate allmenning

Når: Søndag klokka 10.00 til 16.00

Bryggerekka bruktmarked arrangeres hver søndag i sommersesongen på Kongens gate allmenning i Kjøpmannsgata. Markedet er åpent for alle som ønsker å selge sine brukte ting, det være seg klær, nips, samleobjekter, bøker, plater med mer. Det er som regel mulig å få kjøpt kaffe og vafler eller annen mat og drikke. Les mer på trd.events.