Ny restaurant i Midtbyen: - Vi er regelløse!

Antonio Melis (30) og Milan Velickovic (29) flyttet fra hver sin by i Italia til Trondheim for fire år siden. De skulle jobbe på samme restaurant, bo i samme kollektiv og fire år senere skulle de eie en bedrift sammen.

Når du møter Antonio og Milan, tenker du kanskje at de er brødre eller barndomsvenner. Men det var Trondheim som fikk de to italienerne til å bli kjent. I tillegg til å være fra Italia, har én ting til felles: de liker å ha det gøy med mat, så lenge det fremdeles er autentisk italiensk mat.

- Vi er regelløse!

- Vi liker ikke kjeder, med en gang noe blir stort og populært, mister det fort sin sjarm. Vi er kokker og uansett hvor store vi måtte blir vil vi være kokker med en lidenskap for mat, sier Milan.

Han trives som sin egen sjef.

- Vi har ingen ambisjon om å være en kjede, vi vil kunne eksperimentere på kjøkkenet, ha det gøy og være frie, forklarer Milan og Antonio, som legger til at hvis de lager noe nytt, får kundene smake.

Mat i blodet

Begge har jobbet med mat siden de var 10-12 år gamle. Milans mor er kokk. Antonios bestefar er Achille Melis, eieren av den eldste restauranten i København, La vecchia signora. Men de savner ikke Italia.

- Trondheim er en perfekt by å starte en restaurant i! Byen er stor nok til at det er et marked her, samtidig som den er liten nok til at du blir kjent med folk, forteller de.

- Vi ble hentet opp for å jobbe her, da en ny italiensk restaurant åpnet her, forklarer Antonio og Milan, som ble overrasket over hvor mange italienere det var i Trondheim.

- Etter vi åpnet har vi møtt så mange italienere som bor her, forteller Antonio. Italienere liker å reise, legger Milan til.

Fikser selv

Milan forteller at duoen bygd alt an interiør selv, i løpet av to måneder.

- Alt du ser her har vi bygd selv ved å se på videoer om stålkonstruksjon på Youtube, forteller Milan og viser til alt fra benker til bord og stoler.