Slik bør du oppføre deg på restaurant

Kanskje har du sittet der ved bordet med fin, hvit duk med tre gafler og tre kniver på, og ikke ant hvilke du skal begynne med?

Eller lurt på hva du skal si når kelneren lar deg smake på vinen?

Og hva med servietten?

Slapp av, Byas i Stavanger har sjekket med noen av byens restauranter hvordan man bør oppføre seg.

– Gjesten skal være trygg

– Det var mest i gamle dager det var en spesiell restaurantetikette. Sånn er det ikke lenger, sier Torill Renaa.

Hun eier og driver Renaa-restaurantene sammen med mannen Sven Erik.

– Folk kommer i sneakers, andre har pyntet seg voldsomt. Det er ingen dresscode, sier Torill.

På deres restaurant dekkes det kun opp med glass, slik at du slipper å bekymre deg for bestikkbruken (men får du en rekke med bestikk, skal du alltid starte ytterst!).

– Det viktigste for oss er at gjesten føler seg komfortabel, sier Torill.

Derfor nøler hun for eksempel aldri med å ta tilbake en vin gjesten ikke liker, selv om den ikke er dårlig.

Selv om gjesten helst bare skal slappe av, har Torill også noen tips for å gjøre besøket bedre både for deg og kelnerne:

1. Gi beskjed om endringer

– Dette bør være etikette. Hvis dere blir færre, vennligst ring og informer oss. Vi har venteliste, og har ikke råd til ikke å fylle opp restauranten. Blir en gruppe redusert fra åtte til seks gjester har det store konsekvenser for meg, og worst case scenario er at vi ikke tjener penger den dagen.

2. Legg vekk telefonen for raskere service

– Holder du på med telefonen, kommer vi ikke bort og forstyrrer.

3. Du trenger ikke takke for alt

– Det hadde vært rart om noen skulle takke for hver ting servitøren gjorde ved bordet. Men det er veldig hyggelig om du lener deg litt til side når vi henter tallerkenen, eller takker ordentlig på slutten av besøket.

4. Ikke la barn springe med sko i sofaen

– Vi har raushet for å ønske barn og barnevogner velkommen. Men ville du latt unger springe med sko i sofaen din hjemme?

5. Spør!

– Spør hvis du lurer på noe om maten, så forklarer vi gjerne. Kokkene har fått spørsmål om giftermål og hvilken type kjøtt akkar er. Ingen spørsmål er for dumme.

6. Klag mens du er her!

– Det er ikke alltid perfekt på restaurant. Har du noe å klage på, gi beskjed mens du fortsatt er i restauranten, slik at vi har en sjanse til å rette det opp. Det er bedre enn å få en sur mail etterpå.

Sier du at maten er god, men egentlig mener det motsatte, fanger vi det ikke alltid opp. Med mindre du ikke har spist opp, da.

7. Signér i luften

– Det er det beste tegnet for å be om regningen. Universelt og fint, fordi servitørene umiddelbart forstår hva du vil.

Bare slapp av

– I utgangspunktet skal gjesten bare slappe av, sier Jonathan Lundgren.

Han er tidligere restaurantsjef på Tango, nå vinkelner på Fish & Cow. Mange år i bransjen har gjort ham obs på disse uskrevne reglene:

1. Legg servietten i fanget

Det er litt deilig for kelneren å slippe å gjøre det for deg.

2. Vink forsiktig på kelneren

– For all del - ikke si "Hallo!" når du skal ha oppmerksomhet av kelneren. Det er veldig dårlig etikette, og et big no-no! Det gjør man bare ikke! Det er som å bli tilsnakket som om man er en hund. Da vil noen kelnere faktisk ignorere gjesten.

3. Ingen spørsmål er dumme

– Det viser bare interesse for maten. Spør gjerne også om vinanbefalinger, eller om kelneren mener vinen du har valgt er sånn den skal være.

4. Ikke bli dritas

5. Spør før du røyker

– Det er lurt å spørre kelneren om det passer at du tar deg en røykepause. Vi serverer bare maten mens gjesten er til bords, og det er synd om maten må vente på deg.