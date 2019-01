Ny bar i Trondheim: - Jeg så behovet for en bar som spilte rock og metal

I Trondheim savnet Raymond Berge (38) et sted hvor man kunne høre på rock, helst fra 80-tallet, og samtidig kunne prate med hverandre. I stedet for å vente på at noen andre skulle starte et slikt utested, gjorde han det selv.