DJ om trøndere på byen: - Tror de kan gjøre alt, når de har drukket litt

Du ser de ofte med headset på hodet og hendene på miksebordet. Men hvordan er vi som står og lytter til dem? Trd.by har tatt en prat med to av byens DJ-er!

- Det skjer ikke ofte at folk kommer og tror de kan overta spillinga, men det hender seg. Når folk har drukket litt mye, tror de at de kan gjøre alt. Jeg blir ikke sur, men tuller litt med de, og er litt kompis, sier Niclas Patay Andvik (26).

For Besiana Ganiu (25), alias DJ Bessi, har det vært noen hendelser hvor folk har trodd hun ikke snakker norsk.

- Jeg har ikke det typiske skandinaviske utseende, så det hender folk kommer og snakker engelsk til meg - da svarer jeg på trøndersk. Jeg er født og oppvokst i Trondheim, men foreldrene mine er albanske, sier DJ Bessi og legger til:

- Trønderne er herlige. De er på topp så å si hver gang jeg spiller. Det blir alltid god stemning, jeg blir så glad når de er så glade.

Trangt i DJ-bua

Patay opplever også at de fleste er ute for å ha det gøy, og forteller at han får mye positiv respons.

- Det er gøy å spille for trøndere. Ofte kommer de bort og prater, noen lurer på om jeg kan spille en låt, og mange er interessert i å lære mer om å være DJ. Mange synes bare det er kult å stå i bua, sier han.

Til tross for at det som regel går bra, forteller Patay at det noen ganger har gått litt over styr.

- Det har vært syv stykker i ei lita DJ-bu. Er det bare god stemning, går det som regel greit, men de kan jo liksom ikke stå der hele kvelden.

Kvinnelig DJ

DJ Bessis rytme på jobb ble veien til opplæring i DJ-bua. Og selv om hun mener det ikke burde vært slik, synes hun det er uvanlig å se en kvinnelig DJ.

- Folk blir som regel positivt overrasket, og mannfolkene liker det ofte. Det kan være noen som er litt påtrengende, men det går som regel bra. Det er ikke alle som er det, men det har hendt seg at det har vært noen spesielle opplevelser.

- Det er egentlig ikke så veldig hyggelig, men jeg føler også at jeg har kontroll, og er veldig tydelig på at det ikke er greit, legger hun til.

Hun forteller at selv om det egentlig ikke burde være slik, er det slik realiteten er. DJ-en mener hun har en viktig oppgave med å være tydelig på at det ikke er greit.

- Det er viktig at vi lærer dem at de ikke skal gjøre slike ting med mindre man får tillatelse. Jeg føler det er et av mine ansvar når jeg står der, i tillegg til å spille god musikk.

Låtene trønderne vil høre

Begge DJ-ene forteller at trøndere oftest spør om å få høre låter som ligger på topplisten, i tillegg til noen slagere.

- Det er litt forskjellig, men jeg merker det er veldig typisk popmusikk. Rihanna med «Only Girl (In The World)», Britney Spears med «Toxic» - det har vært mye pop-hits, sier DJ Bessi.

Patay nevner også Rihannas hitlåt, og forteller at han bruker den for å få opp stemninga.

- Hvis du skal få opp stemninga er det ofte Rihanna-låter som funker. En låt som nesten alltid er «bankers» på byen er «Only Girl (In The World)». Den funker hver gang - rett og slett, forteller han.

Melding fra Universal



I fjor sommer ga Patay ut sine første låter på egen hånd, og i februar fikk han plutselig en melding fra et plateselskap.

- Jeg trodde det var kødd først, det var fra Universal, forteller han.

Noen måneder senere signet de over låtene han allerede hadde ute, og ifølge Patay skal han mest sannsynlig gi ut noe med plateselskapet etter hvert.

- Jeg har holdt mye på med EDM, men fremover kommer jeg til å slippe mer kommersiell musikk - så det er liksom de store planene for neste år.