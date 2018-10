15 artister opptrer på Solsiden denne uken

100 timer direktesendt radio skal også i år sendes fra Solsiden. Aksjonen starter onsdag denne uka, og hele 15 forskjellige artister skal opptre i løpet av de fire dagene. P3aksjonen ledes i år av Ronny Brede Aase, Vida Lill Berge, Markus Neby og Adelina Ibishi.

I tillegg skal det være fire gjesteprogramledere, som i 24 timer hver skal holde koken under aksjonen. Første «vakt» skal Jonis Josef stå for, etterfulgt av søstrene Vita og Wanda Mashadi, EDM-DJ Matoma og rapperen Myra.

Disse skal lede årets P3aksjon Åtte programledere skal lede lytterne gjennom 100 timer med radio fra Solsiden i oktober.

Rett etter det hele starter onsdag kveld, skal Nidarosdomens guttekor opptre. Her kan du lese mer om hvem som opptrer i løpet av de fire dagene:

Torsdag

Jesper Jenset

21-åringen fra Molde havnet på femteplass i «Idol» i 2014. I 2016 ga han ut singelen «High», som har godt over 13 millioner streams på Spotify. Tidligere i år ga han ut «Waves Vol. 1», med fem låter, blant annet «FOR LOVE». I sommer opptrådte han på Festningen under årets VG-lista-turné.

Highasakite

Det tidligere bandet er nå en duo bestående av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. I år slapp de singelen «I Call Bullshit». Gruppen som tidligere besto av fem medlemmer, står blant annet bak hitlåtene «Lover, Where Do You Live?», «Samurai Swords» og «Out of Order».

Larsiveli

Rapperen Lars Reiersen alias Larsiveli kommer fra Horten, og har blant annet låtene «Uber», «Baby» og «Brenner ned alt». Sistnevnte låt har over en million avspillinger på Spotify.

Fredag

Chris Holsten og Mugisho

Christoffer «Chris» Holsten er låtskriver og artist med millioner av avspillinger på Spotify. Låten «Mexico», som kom i 2017, har nærmere elleve millioner avspillinger i strømmetjenesten. Mugisho David Nonzi, kjent som Mugisho, er artist, låtskriver, produsent og multiinstrumentalist. Låten «No Pressure», som kom i år har i overkant av 1,3 millioner avspillinger hos Spotify, mens «Play With You» har 4,8 millioner avspillinger. Begge er pop-artister og kommer sammen til P3aksjonen.

Bendik

Om du ikke har fått det med deg, er ikke Bendik en fyr - men Silje Halstensen. Bendik har deltatt i Urørtfinalen 2011, og har også vært nominert som årets live-artist hos P3 Gull 2012. Det tredje albumet, Fortid, ble sluppet i februar 2016, samme år som Bendik spilte på Pstereo. Den tidligere trondheimsstudenten spilte også en intimkonsert på Skuret her i Trondheim i fjor sommer.

Oral Bee og Mr. Pimp Lotion

Anders Kranmo Smestad, kjent under artistnavnet Oral Bee, er rapper, forfatter og produsent. Både han og Thomas Huse, kjent som Mr. Pimp Lotion, er en del av det norske produsentkollektivet «Da Playboy Foundation».

Splash Bros

Matoma

Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som Matoma, er en musikkprodusent med tropisk house-musikk. 27-åringen har en bachelor i musikkteknologi og produksjon fra NTNU. Artisten fikk gjennombrudd med låten «Old Thing Back», og har flere hundre millioner avspillinger på Spotify.

Lørdag

Philip Emilio

I fjor sommer slapp R&B-artisten fra Oslo debut-albumet «VIII», med låter som «Pelikaner» (med Arif), «Følsom» (med Vinz og Unge Ferrari) og «Litt for mye».

Amanda Tenfjord

Jenta som er halvt gresk og halvt norsk, bodde de tre første årene av livet sitt i Hellas. Siden har hun bodd i Tennfjord, helt hun flyttet til Trondheim for å studere medisin. I 2016 var hun med på TV2s program «The Stream», hvor hun til slutt endte opp på topp 30. Artisten har flere låter, og «Let Me Think», «No Thanks» og «First Impression», kom alle tre ut i år.

Myra

Regina Tucker, kjent som Myra, er en bergensk rapper og låtskriver. 23-åringen debuterte med låten «Hold An» i 2016. I fjor samarbeidet hun med Lars Vaular og ga ut låten «Ventet på deg». Senere samme år slapp hun låten «Evig dag». I år har hun gitt ut flere låter, blant annet «Føler meg selv», «Lovey Dovey» og «Ekstremsport».

Sonny Alven

Sondre Alvestad alias Sonny Alven har mange millioner avspillinger på Spotify, blant annet med låtene «Our Youth», «California Girls» og «Shallow Waters». Artisten, som kommer fra Bergen, var med Kygo på europaturné for noen år siden.

Daga og Kristin fikk møte Kygo: Daga og Kristin fikk møte Kygo: - Hadde jeg hatt pulsklokke hadde den eksplodert - Åh, det var helt sykt. Jeg elsker Kygo. Jeg mista pusten og pulsen gikk fort, forteller Daga Banach.

Søndag

Amanda Delara

I 2017 ga hun ut sin debut-EP «Rebel», og ble fort kjent med sin remix av Karpe Diems låt «Gunerius», som har godt over 6 millioner avspillinger på Spotify. 21-åringen fra Nes slapp tidligere i år sin adre EP «Running Deep».

Adam Ezzari

Unggutten fra Oslo, som var med i NRK-serien «Skam», holder på med hiphop og rap. 19-åringen ble i fjor signert av Universal Music, og har siden gitt ut låter som «Ikke ring meg» og «Casablanca» - begge med over to millioner avspillinger på Spotify.

OnklP

Rapperen Pål Tøien, kjent under artistnavnet OnklP, har gitt ut flere album med rapperen Jaa9, i gruppa Jaa9 & OnklP. I 2005 slapp han sitt første soloalbum. I 2013 var han med og startet OnklP & De Fjerne Slektningene, som blant annet står bak hitlåten «Styggen på ryggen». I 2017 vant han P3-prisen under P3 Gull.