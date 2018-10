Ni ting som skjer i Trondheim i helga

Hvor: Tyven

Når: Torsdag til søndag

Litterært Kollektiv inviterer til slipp av bokalbumet «Munnens orkester» den 11. oktober på Good Omens. Hva er så et bokalbum? Det er en utgivelse som ikke helt er en bok, ikke helt en plate – men et sted hvor musikk og tekst får spille sammen.

Hvor: Olavshallen Lille sal

Når: Fredag til søndag

Det er igjen duket for musikk og festivalstemning i det trønderske høstmørket. Årets Feminalen finner sted i Olavshallen, og er en festival som fokuserer på å bedre kjønnsbalansen i musikkbransjen. I tillegg til et musikalsk program, har Feminalen også et faglig innhold, der utfordringer knyttet til kjønn i musikkbransjen diskuteres. Les mer på trd.events!

Hvor: Dokkhuset

Når: Fredag, konsertstart klokken 21.00

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Det er igjen tid for helg nye filmer på kino, og nå på fredag er det fem av dem. Du kan enten se «A Star is Born» med blant andre Bradley Cooper og Lady Gaga, Ryan Gosling som rompioneren Niel Armstrong i «First Man», eller Maria Bonnevie i dramaet «Føniks». I tillegg har grøsseren «Hell Fest» og animasjonsfilmen «Vitello trenger en far» premiere.

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart klokken 22.00

CC Cowboys har i 28 år vært garantister for norsk rock, med utmerkelser som gull- og platina-trofeer, tusenvis av spillejobber og en rekke hitlåter. Nå kommer de til Byscenen! Dørene åpner klokken 21, og aldersgrensa er 18 år.

NB! Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs.

Hvor: Olavshallen Store sal

Når: Lørdag, klokken 20.00

Når alt som kan gå galt, går enda verre! Hege Schøyen og Ingar Helge Gimle står i spissen for et topplag av norske komedieskuespillere, med en forestilling som så langt er sett av over 50 000. Hva skjer når et overentusiastisk amatørteaterlag skal sette opp sin første store forestilling, et mordmysterium i ekte Agatha Christie-stil? Om du trodde at du visste hvor mye som kan gå galt på teater, må du nå tro om igjen.

Konsert: Ingebjørg Bratland & Espen Lind

Hvor: Nidarosdomen

Når: Lørdag, konsertstart klokken 20.00

Ingebjørg Bratland og Espen Lind gjorde i 2011 et bestillingsverk til Olavsfestdagene i Trondheim. Salme-prosjektet ble kalt «Linds reviderte». Ifølge arrangørene har det vært mange henvendelser på dette i etterkant, og de involverte har alltid ønsket at prosjektet skulle tas opp igjen. Nå på lørdag skjer det!

NB! Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs.