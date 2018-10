Tolv gøyale ting du kan gjøre i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her tar vi med tolv av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Åpen båt med vafler, film og historier Hvor: Pirbadet

Når: Torsdag, klokken 15.00 til 20.00 In the same boat kommer en tur til Trondheim 4. oktober og tar imot gjester. Det internasjonale mannskapet, for øyeblikket fra USA, Nederland og England, forteller om sine opplevelser langs Norges langstrakte kyst, og om marin forsøpling. Foreningen In the same boat har ryddet mer enn 10 000 sekker fra Oslo til Tromsø, og filmene som er publisert på Facebook er sett mer enn 10 millioner ganger. Les mer på trd.events. Rosenborg - RB Leipzig Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Torsdag, kampstart 18.55 Rosenborg tar imot RB Leipzig i kamp to av seks i gruppespillet i Europaligaen nå på torsdag. I tillegg fortsetter gulljakten i Eliteserien, og Rosenborg tar imot Sandefjord på hjemmebane søndag klokken 18.00. Ranheim spiller borte mot Odd til samme tid!

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Denne helga er det premiere på seks nye filmer. Du kan for eksempel se actionfilmen «Venom», animasjonsfilmen «Smallfoot», dramaet «Sjarmøren», den morsomme dokumentarfilmen «Nothing like a Dame», dramaet «Fornærmelsen» eller thrilleren «En affære».



Tonje (19) ville gå rettens vei for å få behandling. Nå er søksmålet avvist Tonje Larsen (19) gledet seg til søksmålet mot staten i oktober i håp om å få medisinen Spinraza før jul. Nå vet hun ikke hvor lenge hun må vente.

Konspirasjonspodden

Hvor: Studentersamfundet

Elsker du å konspirere, og har gutta bak Konspirasjonspodden, Fredrik Sjaastad Næss og Bjørn-Henning Ødegaard, tatt deg med storm? På fredag kan du oppleve dem live på Samfundet! NB: Arrangementet er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om de har en billett til overs! Støttekonsert for Kirkens Bymisjon Hvor: Vår Frue kirke

Når: Fredag, konsertstart 20.00



Kirkens Bymisjon har blitt tildelt årets TV-aksjon! Under overskriften «Mindre alene sammen» slår de et slag for inkludering og fellesskap for alle. I Vår Frue kirke markeres aksjonen blant annet med en støttekonsert initiert av artister fra Trondheim. På scenen står for eksempel Nidarosdomens Guttekor, Rasmus Rohde, Adrian Jørgensen, Børge Pedersen, samt et husband som er sammensatt for anledningen. Les mer på trd.events!

Mer «Mayans» i vente Bikerserien «Mayans M.C.» får en andre sesong, ble det klart mandag.

Konsert: Fish

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, konsertstart 21.00