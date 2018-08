Tolv ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med tolv av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Midnattspremiere: Skjelvet

Hvor: Nova kino

Når: Natt til fredag

Fikk du med deg filmen «Bølgen»? Nå er oppfølgeren her, og denne gang er det ikke en bygd på Vestlandet som er truet – det er Norges hovedstad.

I 1904 ble Oslo rammet av et jordskjelv med styrke 5,4 på Richters skala. Skjelvet førte til betydelige ødeleggelser. Men heldigvis, ingen menneskeliv gikk tapt. Nesten ukentlig registreres det bevegelser i og rundt Oslo. Hva vil skje dersom et langt større jordskjelv treffer hovedstaden? Les mer på trd.events.

Festningen

Hvor: Kristiansten Festning

Når: Fredag og lørdag

Nykommeren på Trondheims festivalhimmel, Festningen, arrangeres denne helga! Der kan du oppleve en rekke artister fordelt på de to dagene, som Kygo, Steve Angello, Postgirobygget, Kamelen, Gabrielle, Ary, Arif og Unge Ferrari - for å nevne noen. Les mer på trd.events!

Jødisk Kulturfestival

Hvor: Synagogen i Trondheim

Når: Fredag til søndag

Hvert år, den første helgen i september, inviterer Jødisk Kulturfestival Trondheim byens innbyggere til tre dager med jødiske kulturuttrykk. Jødisk kulturfestival skal presentere jødisk kultur for et norsk publikum. Gjennom sitt program skal festivalen vise hvordan jødisk religion, språk, tradisjon og historie har påvirket ulike kunstformer, og gitt impulser til nye uttrykk. Les mer på trd.events.

Trondheim Tattoo Convention 2018

Hvor: Lademoen Bydelshus

Når: Fredag til søndag

Bydelshuset på Lademoen er årets arena der rundt 25 internasjonalt anerkjente tattoo-artister er tilgjengelig for publikum en hel helg: Fredag klokken 18-23, lørdag klokken 10-22 og søndag klokken 10-19.

Publikum kan melde på sine tatoveringer i konkurransene, der en fagjury bedømmer beste tattoo i ni forkjellige klasser. Dette gjelder både tidligere utførte tattoos – og tatoveringer som blir tatt på messen! Les mer på trd.events.

VM i basse 2018

Hvor: Lademoen kunstnerverksted (LKV)

Når: Lørdag, fra klokken 13.00

Lørdag 1. september arrangeres årets basse-VM. Arrangementet holdes på Lademoen kunstnerverksted (LKV) som ligger vis a vis Mellomveien Pub i Mellomveien 16, og nytt av året er at semifinalene og finalen skal spilles på bassesportens nye nasjonalarena utenfor Verkstedhallen på Svartlamon. Les mer på trd.events!

Offisiell åpning av Kolstad Arena med veldedighetskamp

Hvor: Kolstad Arena (Blisterhaugveien 17)

Når: Lørdag, kampstart 16.00

Allerede klokken 08.00 åpner hallen med aldersbestemte kamper, etterfulgt av åpning med taler, velkomstkake, foredrag og gratis grøt. Klokken 16.00 er det tid for veldedighetskamp mellom Kolstad og Bodø, som spilles til inntekt for CP-forening i Trøndelag.

Samfundsmøte: Plastavhengighet

Hvor: Studentersamfundet

Når: Lørdag, klokken 19.00

Det er tid for høstens første Samfundsmøte, og denne lørdagen skal plastproblemet debatteres og diskuteres. Dit kommer David Pettersen Eidsvold, som forsker på plast ved NIVA, og har spesialisert seg innen mikroplast. Han får selskap av Kristoffer Gunnar Paso, professor ved institutt for kjemisk prosessteknologi ved NTNU.

Kom-deg-ut-dagen på Rønningen

Hvor: Rønningen Gård, Bymarka

Når: Søndag, fra klokken 11.00

I forbindelse med den nasjonale Kom deg ut dagen inviteres Trondheims befolkning til Rønningen og ulike aktiviteter der. Dette er et tilbud der alle skal kunne finne noe som passer for en, og Rønningen ligger slik til at det er mulig å komme seg dit både til fots, syklende, trillende med barnevogn og med motorisert rullestol.

Det blir blant annet luftgeværskyting, ansiktsmaling, internasjonal brødbaking, natursti, bamse-zipline og matutsalg. Les mer på trd.events.

Barnas dag på Festningen

Hvor: Kristiansten Festning

Når: Søndag, fra klokken 11.00

På søndag kan du oppleve Trondheims festningsverk fra innsiden av murene. Bakklandet menighet inviterer alle barn og deres familier til en spennende dag på Kristiansten Festning, med utegudstjeneste, etterfulgt av fest med grillmat, omvisninger, leker, konkurranser og ansiktsmaling.

Arrangementet er gratis og for alle, og du kan lese mer på trd.events.

Høstdagen ved Haukvatnet 2018

Hvor: Haukvatnet

Når: Søndag, fra klokken 12.00

For 27. gang arrangeres den tradisjonelle Høstdagen ved Haukvatnet. Helt gratis kan du prøve deg på ulike aktiviteter, som blant annet klatring, kanopadling, fuglekassesnekring, bue- og geværskyting, quiz og gratis loddtrekning. Arrangementet er en del av Friluftslivets uke og støttes av Norsk Friluftsliv og Miljødirektoratet

Rosenborg - Haugesund

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Søndag, kampstart 18.00

Etter en målfest og seier på hjemmebane mot Strømsgodset forrige søndag, er det Haugesund som kommer til Lerkendal denne søndagen. Kampen begynner klokken 18.00! Les mer på trd.events.

Erna møter studentene

Hvor: Studentersamfundet

Når: Søndag, klokken 19.00

Søndag 2. september kommer statsminister Erna Solberg til Studentersamfundet og Storsalen. Her får du mulighet til å stille den sittende statsministeren spørsmål og høre hva hun mener om sakene som står sterkest for Trondheims studenter.