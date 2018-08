Elleve ting du kan finne på i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med elleve av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Rosenborg - Shkëndija

Hvor: Lerkendal Stadion

Når: Torsdag, kampstart klokken 20.45

Rosenborg er klare for playoff-runden i Europaliga-kvaliken, og tar imot makedonske Shkëndija på Lerkendal torsdag kveld. I tillegg er det tid for ny hjemmekamp i Eliteserien på søndag, der RBK møter Strømsgodset. Samme kveld spiller Ranheim bortekamp mot Molde.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Hele seks filmer har premiere hos Trondheim Kino denne helga. Du kan se den psykologiske dramathrilleren «Beast», kritikerroste «Blackkklansman», den norske «Blindsone», dramaet «En dommers dilemma», «Bergman: Ett år, ett liv» om Ingmar Bergman, og «De utrolige 2» om du ikke allerede har sett den under førpremieren.

Grandmaster Flash (US)

Hvor: Byscenen

Når: Fredag, dørene åpner klokken 21.00

Grandmaster Flash kommer til Trondheim for første gang, og er du fan av hiphop er nok dette konserten for deg. Han regnes som en av pionerene på DJ-fronten innen hiphop, og byr på et stort interaktivt og visuelt hiphop-blockparty. Med seg på laget har han med DJ Børek fra Gode Ord Dør Sist.

Aldersgrensa er 18 år, les mer på trd.events.

Jo Sverre

Hvor: Kafe Skuret

Når: Fredag, klokken 21.00

Jo Sverre synger pop på rindaling, og gav ut sitt debutalbum, «E», til gode kritikker den 10. november. Med låter som «Ka Om», «Takka Fer Det Oss Ha Fått» og «Ostoppele» er Jo Sverre blant de mest spilte artistene på norsk radio det siste året.

Fredag kommer han til Trondheim og Kafe Skuret, les mer på trd.events!

Trondheim Maker Faire 2018

Hvor: Kongens gate øst ved Torget i Trondheim

Når: Fredag og lørdag

Maker Faire er et samlingspunkt for nysgjerrige mennesker i alle aldre, et familievennlig arrangement med kreativitet, oppfinnelser og skaperglede i fokus.

Skaperne (Makers) er alt fra teknologientusiaster til håndtverkere, artister og garasjeoppfinnere. De finnes i alle aldre og med alle bakgrunner og under Maker Faire kan de vise frem sine prosjekt og dele erfaringer. Les mer på trd.events.

Warbird Weekend 2018

Hvor: Udduvoll Airfield, Melhus

Når: Fredag til søndag

Trondheim Modellflyklubb arrangerer sitt årlige modellflytreff på Udduvoll Airfield, Melhus. Dette treffet er ett av landets største i sjangeren Warbirds, som vil si modeller av fly som er brukt i militært formål. Les mer på trd.events!

Rotvollfestivalen

Hvor: Rotvollfjæra

Når: Lørdag, fra klokken 15.00

Video fra festivalen i 2016:

For fjerde år på rad arrangeres Rotvollfestivalen, en familiefestival med både konserter, leker og opplegg for barn, foredrag og salg av mat og drikke. Les mer på trd.events!

Trondheim Gatekunstfestival 2018

Hvor: Ila

Når: Lørdag

Trondheim Gatekunstfestival er et initiativ for å tilgjengeliggjøre kunst for befolkningen, og samtidig bidra til å sette farge på byens mange «glemte» rom. Det blir et bredt utvalg av lokale, nasjonale og internasjonale gatekunstnere, utstilling, kurs og lek for barna, musikk og underholdning og mat. Les mer på trd.events.

Lambsbread Sound 10 years

Hvor: Byscenen

Når: Lørdag, dørene åpner klokken 21.30

Siden 2008 har Lambsbread Sound (DJ Dalton Fury, DJ Rollminidter, DJ Miss Mo, Slåbrock og Tiny Tias) sørget for liv på byen gjennom utallige reggae- og hiphop-arrangementer.

Nå feirer de ti år, og med seg har de blant annet britisk-jamaicanske Mr. Williamz, Admiral P & Daniel Lion fra Jah Ark Manifest, Fremmed Rase, Pete fra Vågsbygd Handy og Hemmelig Sekt - med flere. Les mer på trd.events!

Trondheim triatlon 2018

Hvor: Base i Ilsvikøra

Når: Søndag

De fem tidligere årene har arrangementet bestått av det normaldistansen eller også benevnt som «olympisk». I 2018 består den i tillegg av langdistansetriatlon, som til og med er norgesmesterskap (NM) Arrangementskomiteen legger også opp en ny øvelse, nemlig stafett for lag.

Klokken 11.00 går startskuddet for svømmingen fra Munkholmen, etterfulgt av sykling ut til Byneset og tilbake. Deretter er det tid for løping langs Nidelva, rundt Kristiansten Festning og tilbake til Ilsvikøra. Les mer på trd.events!

Utekino: Grease (1978)

Hvor: Stundentersamfundet

Når: Søndag, visning ca. 21.00

Studentersamfundet Filmklubb inviterer alle T-birds og Pink Ladies til summer lovin´ og utekino. Dørene åpner klokken 20.00, filmvisningen starter rundt 21.00, aldersgrensa er 18 år - og det er gratis!