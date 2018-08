Åtte ting som skjer i Trondheim i helga

Det er mange spennende og varierte arrangementer denne helga, og her har vi med åtte av dem. Om du vil se en større oversikt, sjekk vår eventkalender trd.events!

Too Far Gone

Hvor: Kafe Skuret

Når: Torsdag, fra klokken 21.00

Bandet Too Far Gone er på sommertur, og torsdag kveld spiller de sin eneste konsert i Trondheim i løpet av turen. Den finner sted på Kafe Skuret, med aldersgrense på 20 år.

Hot August Nights 2018

Hvor: Ulike steder i Trondheim

Når: Torsdag til søndag

American Car Club Trondheim arrangerer igjen Hot August Nights, med Midt-Norges største Amcartreff. Det blir blant annet Ladies Cruising, cruising i Trondheim sentrum, bilmerketreff, street legal og utstilling.

Kinopremierer

Hvor: Trondheim Kino

Når: Fredag, ulike tidspunkt

Denne fredagen er det premiere på fire nye ulike filmer. Om du ikke har fått den med deg allerede, kan du nå se «Karsten og Petra på skattejakt». I tillegg vises Sci-Fi-thrilleren «The darkest minds», thrilleren «Den skyldige» og spenningsfilmen «The prayer before dawn».

DumDum Boys

Hvor: Sverresborg Museum

Når: Fredag, fra klokken 18.00

Konserten fredag kveld skal angivelig bli den største enkeltkonserten bandet har hatt i sine hjemlige trakter - noensinne! Portene åpner klokken 18.00, med Honningbarna som første band på scnenen. Les mer på trd.events!

Obs: Konserten er utsolgt, så her må du høre med nære og kjære om noen har en billett til overs.

Torucon 2018: Masters of the Universe

Hvor: Clarion Hotel and Congress

Når: Lørdag og søndag

For åttende år på rad inviteres alle som elsker nedrekultur, kostymer og cosplay til convention! Torucon er en festival for folk i alle aldre med fritidssysler som omfatter alt fra fantasy og Sci-fi til Japansk og Koreansk popkultur, kostymer og cosplay, brettspill, rollespill, laiv og dataspill. Les mer på trd.events!

Trondheims-Ørn - Lyn

Hvor: Utleira Stadion

Når: Lørdag, kampstart 16.00

Dette blir Ørns første hjemmekamp etter sommerferien, som finner sted på Utleira på grunn av bygging av nytt tribuneanlegg på Ørn Arena.

Motstander er nyopprykkede Lyn!

Trondheimsnatt

Hvor: Sverresborg Museum

Når: Lørdag klokken 18.00

For fjerde år på rad kan du oppleve Åge Aleksandersen & Sambandet på Sverresborg Museum - denne gang med Dr. Hook som support. I år er det Ingebjørg Bratland som er invitert med som gjest, og vil opptre sammen med Åge under konserten.

Rosenborg - Stabæk

Hvor: Lerkendal Standion

Når: Søndag, kampstart 18.00

Rosenborg har tett kampprogram om dagen, med både Europacup og Eliteserie på tapeten. Nå på søndag gjester Stabæk Lerkendal!