Petter på Studio 26: - Vi oppdaget en veldig spesiell lukt på dansegulvet

Forrige uke fortalte Jonas Olsson på Alma's at han ikke lenger blir overrasket over hva folk får til når de er ute på byen.

Denne uka har han utfordret Petter Melgård på Studio 26 til å fortelle.

- Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

Jeg jobber som daglig leder på Studio 26.

Disse smoothiene liker trondhjemmerne best - og dette må du betale Hva er smoothie-favorittene til trønderne? Vi har vært i Midtbyen og spurt om hvilke smaker som er mest populære.

- Hva gjør du når du ikke jobber på utestedet?

Jeg liker å være ute i naturen, være i aktivitet og reise litt. Om jeg er i byen så er jeg sammen med kjæreste, venner og familie, tar også gjerne en helaften på restaurant med påfølgende bytur.

- Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

Oi, det er en fin blanding ja. Men kommer det noe av trønderbandet Hopalong Knut på anlegget, ja da er jeg storfornøyd.

- Hva bestiller du aldri når du er ute?

Hm, noe alkoholfritt.

- Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

Det må være da jeg jobbet på et utested for flere år siden, før jeg flyttet til Trondheim. Da oppdaget vi en veldig spesiell lukt på dansegulvet. Etter litt om og men så viste det seg at det var en person som rett og slett hadde gjort fra seg på dansegulvet. Vedkommende rakk vel ikke toalettet for å gjøre sitt fornødne.

Robert på O'Learys: Robert på O'Learys: - Han som «bajsa i pissoaren» tar kanskje prisen som sjukeste gjest Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Robert Robertsson.

- Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

Odd Reitan, Amy Poehler og Steve Carell.

- Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

Det må bli prinsessen på Aisuma, Silvia Heimsnes Torgersen.