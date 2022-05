Det er første bok ut i barnebokserien, kalt «The One and Only Sparkella» fra 2021, som skal bli kinofilm. Og siden det er snakk om liveaction, blir Channing Tatum (42) selv å finne foran kameraene i det som ifølge People er en sjarmerende far og datter-historie.

Det er Pamela Ribon, som skrev manus til storfilmer som «Vaiana» og «Rive-Rolf krasjer internett», som skal stå for adapsjonen av Tatums barnebok. Som skildrer lille Ella, som forandrer sin egen, glitterglade klesstil på grunn av kommentarer fra andre barn på skolen. Da trår faren til, og forteller henne hvor viktig det er å akseptere seg selv uansett hva som måtte skje.

Hollywood-stjernen røpet selv nyheten på Instagram – der han stilte i rosa og lyseblå strutteskjørt, noe som avstedkom festlige kommentarer om han skulle trå til som Sparkella selv.

Channing Tatum poserer foran plakaten av seg selv fra «Magic Mike XXL»-premieren i 2015. Foto: AP

Channing Tatum har fortalt hvordan alt han skriver i barnebøkene er ganske så direkte inspirert av dagliglivet med datteren Evie (8), som han har sammen med ekskona Jenna Dewan, melder People.

– Hun hjelper meg ikke med å skrive bøkene, men min erfaring med å leve med og lære av en åtteåring er inspirasjonen for disse små historiene, sier Tatum. Og historien fra den første «Sparkella»-boken er hentet fra en morgen han observerte hvordan datteren en morgen ble frustrert da hun ikke klarte å velge hva hun skulle ha på seg, og for første gang ble sjenert og selvbevisst.

– Derfor ønsket jeg å lage en historie om en jente som er svært unik og liker å skinne, sier Tatum, som snart slipper løs bok nummer to, kalt «The One and Only Sparkella Makes a Plan».