Dette er vårens åtte norske filmer

Tre skulle vært å se i fjor – men nå er de klare.

Blant annet har «Kampen om Narvik» fått ny premieredato 18. mars.

«Vikingulven» – premiere 18. februar

Regissør er Stig Svendsen, som har skrevet manus sammen med Espen Aukan. Det er John M. Jacobsen og Ellen Alveberg som produserer for Filmkameratene, og på rollelisten står Elli Müller Osborne, Sjur Vatne Brean, Arthur Hakalahti og Liv Mjönes.

Om handlingen: Thale (17) har nettopp flyttet med familien til den lille byen Nybo der moren har fått jobb i politiet. På en strandfest med lokale ungdommer blir en student brutalt drept, og Thale er nøkkelvitne i saken. Hvem eller hva står bak drapet? Mye tyder på at det kan være et dyr, kanskje en ulv. I løpet av etterforskningen oppdager Thales mor som er etterforskningsleder at de står overfor noe ganske annet og ukjent. Samtidig begynner Thale å få syner og oppføre seg merkelig. Hva skjer i Nybo ved neste fullmåne?

«Full dekning» – premiere 25. februar

Regissør er Arild Andresen for et manus av Lars Gudmestad. Produsent er Ruben Thorkildsen for Storm Films.

På rollelisten Agnes Kittelsen, Nicolai Cleve Broch, Thorbjørn Harr, Sara Khorami, Jan Gunnar Røise, Ellen Birgitte Winther, Kyrre Hellum.

Om handlingen: En dramakomedie om hvite løgner, mørke hemmeligheter og oransje vin. En vennegjeng med partnere møtes til sin årlige viltmiddag, men akkurat denne kvelden skal utvikle seg i en retning ingen av dem hadde sett for seg, og ingen vil glemme.

«De Fredløse» – premiere 4. mars

Regissør og manusforfatter er Henrik M. Dahlsbakken, som også produserer for sitt selskap FilmBros.

På rollelisten står Åsmund Høeg, Filip Berg, Benjamin Helstad, Lia Boysen, Ingvild Holthe Bygdnes, Ingar Helge Gimle, Cecilie Mosli, Samuel Fröler, Oskar Lundevold.

Om handlingen: Et krim/drama løst basert på en spektakulær, norsk kriminalsak fra mellomkrigstiden, som også var utgangspunkt for Tancred Ibsens «To mistenkelige personer», forbudt av Høyesterett i 1950. Den unge Johannes er en stille og introvert gutt som har mistet retningen i livet. Han strever med å finne tilhørighet i et Norge anno 1920. En dag møter han den karismatiske svensken Mikael som tar ham med på en reise gjennom vakker, norsk natur krydret med stadig grovere kriminelle handlinger.

«Trond Giske – Makta rår» – premiere 11. mars

Regissør er Håvard Bustnes, som også har skrevet manus. Produsenter er Håvard Bustnes, Ingrid Galadriel Aune Falch og Christian Aune Falch for UpNorth Film.

Å se i filmen er Anja Sletteland, Arild Pedersen, Audun Otterstad, Gunnar Mathisen, Haddy Njie, Hege Ulstein, Ingalill Olsen, Ingvild Vaggen Malvik, Jorodd Asphjell, Jorunn Giske, Kjetil Bragli Alstadheim, Marie Melgård, Olav Huseby, Siv Sandvik, Snorre Valen, Tone Sofie Aglen, Tonje Agate Bakke, Trond Giske, Vibeke Stjern, Aage G. Sivertsen.

Om handlingen: Dokumentaren lover et unikt innblikk Norges mest omtalte #metoo-sak. Det er en film om hvordan makt gjør blind, og hvor lett det er for makthavere å bevare konsensus gjennom fortielser og taushet.

«Kampen om Narvik» – premiere 18 .mars

Regissør er Erik Skjoldbjærg til et manus av Christopher Grøndahl og produsert av Aage Aaberge og Live Bonnevie for Nordisk Film.

Skulle vært julens norske storfilm, men fikk premieren utsatt.

På rollelisten finner man Carl Martin Eggesbø, Kristine Hartgen, Stig Henrik Hoff, Henrik Mestad, Kari Bremnes og Billy Campbell.

Om handlingen: Verdens øyne er rettet mot Narvik som skiper ut jernmalmen Hitler er avhengig av for å holde det tyske krigsmaskineriet i gang. Natt til 9. april går de første tyske soldatene i land, men norske tropper tar opp kampen. Korporal Gunnar Tofte får sin ilddåp mot de tyske alpejegerne i fjellene, mens kona Ingrid Tofte må jobbe som tolk i tyskernes nye hovedkvarter. Fra skyttergraven er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er fiende. Fra den sivile siden er bildet mer komplisert.

«Alle hater Johan» – ny premieredato 25. mars

Regissør er Hallvar Witzø, mens Erlend Loe har skrevet manus. Produsent er Elisabeth Kvithyll for Nordisk Film Production.

På rollelisten står Pål Sverre Hagen, Ingrid Bolsø Berdal, John Brungot, Ine Jansen, Ingunn Øyen, Paul-Ottar Haga, Trond-Ove Skrødal, Hermann Sabado.

Om handlingen: En komedie om Johan Grandes lange og eventyrlige liv, og hans evige kamp for den store kjærligheten. Sprengbasen Johan Grande er en einstøing som bor på det lille stedet Titran, ytterst i det forblåste trønderske havgapet. Ei bygd hvor Grande-familien aldri har fått innpass. Familiegården deler han med villhesten Ella og en masse dynamitt. For Johan er glad i Ella og store eksplosjoner, men ikke veldig mye annet. Bortsett fra nabojenta Solvor, da. Hans livs store kjærlighet. Som han ved et uhell kom til å sprenge litt i stykker i ungdomstida.

«Alt for Norge» – premiere 25. mars

Regissørene Jo Vemund Svendsen og Daniel Høglund brukte unike personlige opptak og store mengder helt nytt videoarkiv for å skildre de kaller «et norsk folkeeventyr». Produsenter er Tom Marius Kittilsen, Knut Inge Solbu og Rannveig Huuse For Fenomen Film.

I filmen ser man Egil «Drillo» Olsen, Kjetil Rekdal, Rune Bratseth, Øyvind Leonhardsen, Stig Inge Bjørnebye, Frode Grodås, Erik Thorstvedt, Lars Bohinen, Jostein Flo, Jan Åge Fjørtoft, Tore André Flo og Sigrun Vedelden.

Om handlingen: Hele Norge holdt pusten da Kjetil Rekdal la ballen på straffemerket i Marseille en sen sommerkveld i 1998. «Det viktigste sparket på en fotball i Norges Fotballforbunds historie …», messet kommentator Arne Scheie gjennom TV-en og ut til en hel nasjon. Filmen er en reise gjennom hele 90-tallet da «Drillos» ble symboler på et land i stor endring.

«Lange Flate Ballær 3» – premiere 1. april

Regissør Harald Zwart vender tilbake med tredje komedie ut i filmserien, med manus av Pål Sparre-Enger. Produsent er Veslemøy Ruud Zwart for Zwart Arbeid.

På rollelisten til komedien står Petter Jørgensen, Kai Helge Hansen, Anders Fast Fjell, Jan Edgar Fjell, Eirik Tobiassen, Frode Lie, Kari Reinertsen, Stine Bernitz, Stella Zwart, Atle Jensen, Henrik Morken Nilsen, Samantha Fox, Hellbillies, Ulrikke Brandstorp, Harald Rønneberg, Stian «Staysman» Torbjørnsen, Tor Eckhoff.

Om handlingen: «Du staver ikke kjærlighet uten ærlighet»! Kais visdomsord får mening når Laila kaster Petter på dør etter 14 års forlovelse. Petter innser han må rydde opp i gamle ekteskap eller miste Laila for alltid, Han må til Litauen, finne vigselsattesten og dernest få skilsmissepapirer underskrevet. Kællane blir med for å handle kvota. Men en sint svoger skal kreve en gjentjeneste. Skal Petter få underskriften han ber om må 12.000 liter sprit til Norge i en trailer – og ingen bør forsyne seg av lasset.