The Weeknd i sekt-serie på HBO

Abel Tesfaye, som artisten egentlig heter, er en av medforfatterne til manuset, skriver Variety. Dessuten skal han spille en av hovedrollene og dermed få bryne seg mot blant andre Lily Rose Depp, melder Variety.

Serien planlegges i seks deler og har handlingen satt til musikkbransjen. Her følger vi en sektleder som blir involvert i en popstjerne som opplever økende suksess.

Amy Seimetz («Atlanta», «The Girlfirend Experience») ska, regissere, og på rollelisten står også Anne Heche og Elizabeth Berkley.

Samtidig kan The Weeknd glede seg over at storhiten hans «Blinding Lights» har gått forbi Chubby Checkers 60-tallshit «The Twist» på den amerikanske Billboardlisten Hot 100, melder Pitchfork.