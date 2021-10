Nå er HBO Max på plass i Norge

HBO Max, WarnerMedias strømmetjeneste som erstatter HBO Nordic, er nå tilgjengelig i Norge.

Dagens lansering i de nordiske landene, Spania og Andorra er første del av utrullingen av HBO Max i til sammen 27 europeiske land. Det betyr at nye serier og filmer fra Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network og Max Originals nå er samlet på ett sted for første gang i Norge.

Billigere enn før

Den første måneden etter lansering vil HBO Max faktisk koste en tredjedel av Netflix for de første kundene som ikke har HBO Nordic fra før.

Tjenesten tilbys ellers som én pakke, og koster 89 kroner måneden. Om du kjøper et årsabonnement til 699 kroner betaler du bare for åtte av månedene, ifølge en pressemelding fra strømmetjenesten.

Men! Tek.no skriver at eksisterende HBO Nordic-kunder ikke automatisk flyttes over på introduksjonstilbudet.

Det kan dermed lønne seg for gamle abonnenter å opprette et nytt abonnement fra en ny e-post-adresse, for å få en lavere månedspris, skriver nettstedet.

Storfilmer raskt etter kinopremiere

Nye serier som dukker opp på tjenesten framover er for eksempel den nye Gossip Girl, det neste kapitlet i Sex and the City, And Just Like That…, og Mindy Kalings The Sex Lives of College Girls.

I løpet av høsten kommer det også to nye nordiske Max Originals: danske Kamikaze, basert på en bok av Erlend Loe, og andre sesong av norske Beforeigners.

Storfilmer som blir tilgjengelige på HBO Max på lanseringsdagen inkluderer Reminiscence, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, Godzilla vs. Kong, og Mortal Kombat.

Kinofilmer fra Warner Bros. får premiere på HBO Max 45 dager etter den lokale kinopremieren – først i rekken er Dune, som kommer til HBO Max den 1. november, står det i pressemeldingen.