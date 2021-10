Addison Rae permanent utestengt fra Tiktok

Nyheten om utestengingen er det Rae selv som går ut med på Twitter, der hun også ser smått humoristisk på det hele – og skriver: «Vel, det er nok på tide å få seg en jobb».

Hun har selv lagt ut en skjermdump som viser utestengingen og teksten «Din konto er permanent stengt etter gjentatte brudd på flere av våre retningslinjer».

Rae hadde nærmere 85 millioner følgere på Tiktok før hun ble kastet ut, skriver Vulture.

20-åringen, som ble kjent for sine dansesnutter, har imidlertid flere bein å stå på. I sommer hadde filmen «He's All That» premiere, med nettopp Rae i hovedrollen. Filmen, som er en slags nyversjon av 1999-komedien «She's All That», var bare første stunt ut for Netflix fra Rae – ettersom hun inngikk en multifilmkontrakt med strømmetjenesten etter skuespillerdebuten.