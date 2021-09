Singelkrisa-Marie: - Om Støre skal klemme 140 mennesker på vei til Stortinget valgnatta, kan vi søren meg dra på date

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #133: Katrine (30) fra Trondheim er ukens gjest og presset om kjæreste er ukens tema. Høsten og mørket er allerede her og trangen etter kjærestekos kommer snikende. Tiden for ensomhet er større enn noen gang. Vi kommer med ulike tips til hvordan du kan skaffe deg nye venner slik at singeltilværelsen ikke blir like ensom. Og vi anbefaler allerede nå å planlegge nyttårsaften slik at du ikke sitter alene og forlatt, igjen. Vi vet at den dagen er helt krise for mange når det er vanskelig å få innpass på parmiddager!

