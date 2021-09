Nå er Abba på sosiale medier-appen etter enorm etterspørsel

For ja, det stemmer som TikTok-reklamen sier:

Ærverdige Abba har nå startet sin egen konto på TikTok, samtidig som de gjør hele sin musikkatalog tilgjengelig samme sted.

Det innebærer, ifølge nyhetsbyrået TT, at du nå kan danse og mime til «Dancing Queen», «Take a Chance on Me» og «The Winner Takes It All» i deres videoer.

Står bak trendsang

For ikke å glemme låten «Chiquita», som har trendet voldsomt i TikTok-sfæren, men i nedjustert tempo.

Du har garantert hørt den:

I forkant var 70-tallsgruppens musikk, ifølge Billboard, den mest etterspurte musikken blant dem som ikke var representert på TikTok.

Abbas egen konto ble åpnet tidligere denne uken med en pianosnutt fra «Dancing Queen», som hittil er vist 6,8 millioner ganger. Nettopp sommerens utfordring #DancingQueenChallenge førte til mer enn 160 millioner TikTok-videoer der Abba-fansen prøvde å synge låten på et åndedrag.

Etter om lag en uke på TikTok, har Abba passert 1,6 millioner følgere og fått flere titalls millioner visninger på videoene sine.

Slapp albumnyhet

I flere dager hintet popgruppa på TikTok om at det skulle komme store nyheter, og torsdag i forrige uke kunne Abba også avsløre at de i høst gir ut et album med ti nyinnspilte låter.

For snart 40 år etter at gruppa brøt opp, kommer albumet «Voyage».

– Det låter akkurat som det alltid har gjort, sa låtskriver Benny Andersson under en livestrømming.

Allerede er er to singler ute på Spotify: «I Still Have Faith in You» og «Don’t Shut Me Down».

Forrige gang ABBA ga ut ny musikk, var i 1982 da singelen «Under Attack» kom ut.