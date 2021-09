Tiktok tester enda lengre videoer

Tiktok ser stadig på muligheter for å ta appen videre. I sommer fikk brukere lov til å laste opp tre minutter lange videoer.

Nå har noen brukere allerede opplevd å få varsling om at de kan laste opp enda lengre videoer, skriver nettstedet SocialMediaToday.

Den britiske sosiale medier-eksperten Matt Navarra la ut dette på Twitter:

TikTok is testing a longer 5 minute video upload limit pic.twitter.com/qiRbJmHkma — Matt Navarra (@MattNavarra) August 25, 2021

Utvidet flere ganger

Tiktok har allerede forlenget grensen for videolengde flere ganger. Opprinnelig kunne man bare laste opp 15-sekunders klipp, før de senere lot brukere laste opp 60-sekunders klipp.

Tiktok-superstjernen Charli D'Amelio får nå sin egen realityserie – på TV Bare 16 år gammel ble Charli D'Amelio størst på Tiktok. Et år senere er det nå duket for en realityserie med hele familien om bord.

Deretter utvidet de det til tre minutter i juli i år.

Nå blir altså fem minutter lange videoer testet ut i appen.

De utvidede tidsbegrensningene gir brukere rom for være enda mer kreativ, og det vil også gjøre det mulig for Tiktok å få inn flere annonser, skriver SocialMediaToday.

For Tiktok er jo selvsagt hele tiden på leit etter måter å tjene mer penger på, som selskaper flest.

Og heldigvis, kan vi si, er det blitt mulig å hoppe frem og tilbake i langformatvideoene deres.

Kniver med Youtube

At Tiktok stadig gjør det mulig å lage lengre og lengre videoer, kan være et forsøk på å spise seg inn på Youtube og vinne over det som blir stadig flere konkurrenter.

Selv har Youtube lansert sin egen Tiktok-etterligning, som de annonserte i fjor.

Den er kalt Shorts og ligger i Youtube-appen. I tillegg har du Instagram sin Reels, som er en større konkurrent – pluss mange flere mindre Tiktok-kopier som også finnes i appbutikkene.