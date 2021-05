«Pørni» ga Viaplay salgs- og seerrekord

På forhånd uttalte Steenstrup at hun håpet at serien ville «stå igjen som mitt magnum opus når jeg en dag legger på røret», eller i hvert fall oppleves som relevant for mange.

Etter premieren søndag viste det seg at «Pørni» er den mest sette norske serien på strømmetjenesten noensinne i løpet av de første 24 timene. Serien om Pernille Middlethon og familien hennes har hele 86 prosent flere norske seere enn 2.-plassen på listen etter 24 timer. Den har også ført til 48 prosent flere salg, ifølge pressemeldingen fra Viaplay-eier Nent Group.

Mange mister HBO Nordic Har du en viss type TV eller bruker Sony PlayStation 3, er du «ille ute».

Anmelderne var like fornøyd, og det vanket femmere og seksere og omtaler som Rushprints"den særegne serien er den beste norske siden «Skam», ifølge Kampanje.

– Jeg er overveldet av alle tilbakemeldingene! Det har vært en aldeles vidunderlig mottakelse og det er en stor lettelse at så mange faktisk har sett på Pørni. Tusen takk til hver eneste en av dere, het uttalelsen fra Henriette Steenstrup, som til Kampanje la til:

– Jeg blir rett og slett glad av at seerne blir så glad i denne familien at de roper på mer.