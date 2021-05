Sjefen for Paramount+ «superfornøyd» med interessen fra norske seere

– Partnerlanseringen tidligere i vår var veldig vellykket, og nå er vi er ivrige etter å la enda flere oppleve strømmetjenesten, sier Jesper Dahl, som er nordisk sjef i ViacomCBS, som står bak den nye strømmetjenesten.

Tidligere har Paramount+ bare vært tilgjengelig hos Allente, Telenor, RiksTV / Strim, Telia og Apple TVs kanaler, men fra uken som var ble tjenesten lansert som app til 69 kroner måneden, ifølge ITavisen.

– Norske seere har nå tilgang til et fjell av underholdning fra merkevarer som Showtime, Paramount Pictures og MTV, i tillegg til en rekke originalproduksjoner. Og det er enda mer spennende innhold på vei, lover Dahl videre, og løfter frem sine stalltips:

– Jeg vil blant annet trekke frem fjerde sesong av «Yellowstone» med to ganger Oscar-vinner Kevin Costner, antologiserien «The First Lady», regissert av det danske supertalentet Susanne Bier, rebooten av «Dexter», «Halo», «The Offer», «The Man Who Fell To Earth», «American Rust» og sesong to av den danske barneserien «Hunden Ib»– vår første nordiske, Paramount+ Original-produksjon.