Andre runde «Ragnarok» melder seg på Netflix i mai

Strømmetjenesten viser også frem de første bildene fra andre sesong ut av oppvekstdramaet som «bygger på en ny og overraskende vinkel på norrøn mytologi», og lokker med følgende teaser fra hva som er i vente:

«Hva gjør du når du er en 17 år gammel elev på videregående skole, som nettopp har innsett at du står opp mot en eldgammel og ekstremt kraftig fiende som holder en hel by, kanskje til og med et helt land, i et jerngrep?".

Korona-forsinkede Netflix-serier melder sin ankomst «The Witcher» og «You» er to av Netflix' største seersuksesser – og begge er rammet av forsinkelser hva gjelder nye sesonger, grunnet pandemien.

Magne – spilt av David Stakston» – må akseptere at nå som han er klar for kamp, er fiendene for mange og for sterke, heter det videre om handlingen – der han må lete frem til andre mennesker med overnaturlige krefter. Han står også overfor det eksistensielle spørsmålet om hvor langt han er villig til å gå for å redde familien din.

Det loves tøffere konflikter, mer fokusert ondskap – og ikke uventet mer desperate valg.

På rollelisten står også Danu Sunth, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad Eggesbø, Herman Tømmeraas, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Odd-Magnus Williamson, Synnøve Macody Lund, Bjørn Sundquist og Gísli Örn Garðarsson. Nye skuespillere er også på plass i form av Vebjørn Enger, Benjamin Helstad, Billie Barker, Jesper Malm og Espen Sigurdsen.

Serieskapere og manusforfattere er danskene Adam Price og Emilie Lebech Kaae, mens regissør er Mogens Hagedorn.