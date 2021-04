«Ring min agent!» fortsetter

Serien skal ikke bare få en femte sesong, den skal også bli spillefilm.

Det ble sagt at den hyllede Netflix-seriens fjerde sesong var den siste, men til fansen store glede blir det nå altså ikke slik.

Ifølge The Guardian skal filmen gå i innspilling allerede inneværende år, og den skal handle om at seriens karakterer reiser til New York, for en filminnspilling. Seriens femte sesong skal utspille seg etter filmens handling.

«Ring min agent!» hadde premiere i 2015 og handler om en gjeng agenter i et av Paris' mest fremgangsrike talentbyråer, som kjemper for å holde kundene sine fornøyde.