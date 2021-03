Maria Wern tilbake til skjermene i april

Til denne sesongen har også hovedrolleinnehaveren Eva Röse vært hovedprodusent og medskaper av historien.

«Å skape fortellingen fra grunnen av, og se sine karakterer ta form, er en drøm jeg har hatt lenge. Det har vært utrolig lærerikt å samarbeide med forfatterne og ta vår serie til et nytt nivå», sier Eva Röse i en pressemelding.

Serien baserer seg på Anna Janssons krimromaner. Medvirker som Maria Werns kolleger gjør Erik Johansson, Allan Svensson, Samuel Astor Åström og Peter Perski.

Og denne gangen slutter også en ny kollega seg til gruppen, spilt av Lola Zackow.

«Maria Wern» har premiere på C More 19 april. Den åttende sesongen består av åtte episoder, med visning av to nye episoder ukentlig.

Om handlingen i den nye sesongen heter det: «Under en militærøvelse på Gotland blir tusenvis av soldater mobilisert på øya. Det skjer en plutselig eksplosjon i et militært område, og en ung soldat mister livet. Maria Wern og hennes kolleger blir involvert i saken, men militæret er mer hemmelighetsfull enn forventet».