Catharina om «Exit»-suksessen som Pim: – Veldig stolt

Pim spilles av Sandnes-kvinnen Catharina Vu. Gjennom to sesonger av NRKs rekordsatsing Exit har hun stått frem som et av få lyspunkt i en ellers mørk skildring av Norges finanselite.

Vu har ikke problemer med å forstå hvorfor folk liker karakteren hennes.

– Jeg tror folk blir glad i Pim fordi hun er veldig forskjellig fra de andre. Hun viser godhet og er søt, mens de andre karakterene viser både gode og dårlige sider, mens Pim er mye enklere å like. Så får man se hvordan de andre behandler Pim, hvor enkelte karakterer i serien behandler henne som en slave, forteller Vu.

Håper på nye muligheter

Vu, som opprinnelig kommer fra Sandnes og gikk på Vågen videregående skole, flyttet til Oslo for å oppfylle teater- og skuespillerdrømmen.

Men hun hadde ikke forventet en så stor suksess i sin seriedebut. Nå håper hun rollen kan gi henne flere sjanser på skjermen.

– Jeg er veldig stolt over å ha vært med. Jeg håper virkelig at dette skal gi meg nye muligheter i både film og serie. Selvsagt lå det en frykt i meg om at dette kanskje var min eneste mulighet i film og tv, og at jeg da bare skulle bli kjent som hun som spilte en stereotypi av en vietnamesisk au pair, meddeler hun.

Aksent og smittevern

For å spille den vietnamesiske au pairen på Oslos fasjonable vestkant for ekteparet William og Celine Bergvik, måtte Vu tillegge seg en sterk vietnamesisk aksent. Det var ingen utfordring.

– Jeg er oppvokst blant folk med vietnamesisk bakgrunn, der ikke alle snakker like bra norsk, derfor var det ikke veldig vanskelig å vite omtrent hvordan jeg skulle gjøre det, da jeg er ganske vant til den måten å snakke norsk på, sier Vu.

Den andre sesongen av storsatsningen var ulik på mange måter, ikke minst for skuespillerne selv som måtte forholde seg til et nokså strengt smittevernsregime.

– Det var ganske stor forskjell på innspillingen. Vi ble mye mer delt inn i ulike grupper den andre sesongen. Under innspilling var det bare helt nødvendig personell tilstede, men jeg synes at alle løste dette på en veldig profesjonell måte, sier kvinnen bak «Pim».

Til høsten returnerer Vu til Det Norske Teateret i Oslo, hvor hennes teaterkarriere startet gjennom skuespillerutdanningen ved Det Multinorske. Hva hun jobber med, vil hun ikke røpe. I løpet av 2020 fikk hun reise rundt i landet som en del av Riksteatret og i roller på både Hålogaland teater i Tromsø og Teatret vårt i Ålesund.

Sesong tre?

Så til spørsmålet alle lurer på; kommer det en tredje sesong?

– Det vet jeg ikke, jeg har ikke fått noen beskjed om det, men jeg håper virkelig det. Jeg synes også serien er veldig spennende, fordi jeg får ikke vite hva som skjer med alle de andre karakterene, så jeg er like spent som alle andre når jeg ser på, forteller hun.