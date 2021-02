Animert Sonic setter kursen mot Netflix

Serieplanene kommer muligens som en konsekvens av at langfilmen om det blå fenomenet har gjort det bra: «Sonic the Hedgehog» hadde premiere i februar i USA i fjor, der den kunne notere seg for tidenes premierehelg for en film basert på et videospill.

Den ble så sluppet tidlig til hjemmebruk etter hvert som kinoene stengte på grunn av koronapandemien, hvor den også har gjort det bra.

Og nå foreligger det konkrete planer om å la pinnsvinet få boltre seg i egen 3D-animert TV-serie på Netflix, melder Variety.

Serien har fått navnet «Sonic Prime», produseres i 24 episoder og ventes å gjøre entré på strømmetjenesten i løpet av 2022.

Figuren dukket opp første gang i TV-spillet «Sonic The Hedgehog» i 1991.