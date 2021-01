Singelkrisa-Marie: - Jeg er lei av arrogante menn som tror de er bedre enn meg

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode 100 (HURRA!): Marie har med seg Hanne (24) for å snakke om arrogante menn. Marie har møtt en rekke menn som skal vise at de er bedre enn henne, noe hun misliker sterkt. Hvorfor er det slik at menn tror at dama ønsker noe seriøst, mens damene egentlig flørter like mye rundt og ønsker like mye frihet?

