Det blir mer «Bridgerton» på Netflix

Bøkene fra Julia Quinn er utgangspunktet for «Bridgerton»-serien som har gitt seerrekorder for Netflix. Og nå fortsetter kostymedrama-feberen på strømmetjenesten – som melder at en sesong to skal få svinge seg på TV-skjermene.

«Vårt lille samfunn er fylt med det siste av sladder, og det er derfor min ære å formidle til deg: Bridgerton kommer tilbake for en andre sesong. Jeg håper du har spart en flaske ratafia for denne anledningen», heter det i pressemeldingen som er lett inspirert av seriens sladderskribent, Lady Whistledown.

«Bridgerton»-serien følger blant andre Daphne Bridgerton (spilt av Phoebe Dynevor) som gjør entré i sosietetskretser i 1800-tallets England. Her møter hun hertug Simon Bassett (Regé-Jean Page), noe som skal bli svært betydningsfullt for dem begge.

Bøkene om familien Bridgerton teller så langt åtte i antallet, men bok ni ventes i løpet av våren 2021.