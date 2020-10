Brage (25) må på do opptil 20 ganger om dagen. Hvordan er det å date da?

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 31 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #86: Brage (25) har ulcerøs kolitt, en betennelsessykdom i tykktarmen. For mange leder det til utlagt tarm. Brage synes selv at sykdommen hemmer ham såpass i datingen, at han blir nødt til å fortelle det allerede på første date. Hadde du datet noen med kronisk sykdom?

I Singelkrisa inviterer Marie ulike gjester hver uke for å underholde deg om singellivet. Gjestene skal sammen med Marie snakke om ulike utfordringer en støter på som singel. Det er bare å gyve løs!

