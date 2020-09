Steffen (30) fra Trondheim er med i «71 grader nord»

Årets tolv deltakere stiller med svært ulik livs- og turerfaring, og med mange sterke personligheter i gruppa kan det fort bli dramatikk internt når ekspedisjonen drar seg til, skriver Discovery i en pressemelding.

Én av deltakerne er Steffen Torgersen (30) fra Trondheim.

Realitystjerner, pokerspiller og feminist-gründer

Ifølge Discovery jobber Torgersen som teamleder.

Med seg på deltakerfronten får han blant andre med seg en feminist-gründer, en verdensmester i kampsport, en forfatter og aktivist, en dreven pokerspiller og to realitystjerner.

Neste tropp klar for «Kompani Lauritzen» Oberst Dag Otto Lauritzen har fått et knippe med nye rekrutter, som TV 2 nå røper navnene på. Blant annet rykker både Harm og Hegseth inn – sammen med Linnéa Myhre.

Trøndere også i kjendisutgaven

Med to strake Gullruten-trofeer og tidenes seertall for vårens sesong, er det tid for ekspedisjon nummer 22 nå i høst. Underveis må de jobbe sammen i lag, og de vil måtte bryte egne grenser i møte med beintøffe utfordringer.

For tolvte gang sender TVNorge og Dplay også kjendiser på tur. I slutten av august ble det klart at tidligere fotballspiller Steffen Iversen og youtuber og programleder Victor Sotberg skal være med i den utgaven.