Spill deg i påskestemning hjemme

– Det er mange grunner til at brettspillene står seg godt, for det gjør de – år etter år. De representerer noe man kan gjøre i fellesskap og noe man kan konsentrere seg om sammen, sier Remo Rehder. Han er gründeren av Brettspillguiden – en uavhengig forbrukeropplysningsside om brettspill – og akkurat nå merker han stor pågang fra folk og mediene.

– Man blir nyhetstrøtt, og trenger noe annet å tenke på. Med brettspillene kan man fort skru konsentrasjonen over fra det mørke til noe underholdende, fortsetter Rehder. Som sier at en bieffekt av å spille sammen er at latteren fort kan komme til å runge i hjemmet.

– Og det trenger vi jo!

Følg Ernas råd!

I år blir det en ekstra lang og stille påske for folk, som ikke kan dra verken til hytter eller til europeiske storbyer. Folk må følge Ernas råd, finne fram noen spill og lage hyttekos – hjemme.

– Er man på hytta, så må man jo ta til takke med de gamle spillene som ligger der. Det har med tradisjon og nostalgi å gjøre, det at vi ofte spiller det samme – om og om igjen. Men nå, når vi har bedre tid, og samtidig kan bestille både fra nett og butikk: Hvorfor ikke prøve seg på noen flunkende nye spill, sier Rehder – som ler litt til diskusjonen som har gått rundt Monopol. Han har nemlig blitt gjengitt på å ikke anbefale spillet – da det lett kan skape konflikt.

– Ikke bare det, men noen blir jo ofte slått tidlig ut av spillet. Og hva skal man gjøre da, de andre fortsetter å spille hele dagen og kanskje dagen etter også. Utslagsspill er ikke mine personlige favoritter, jeg liker bedre spill der alle kan være med helt til siste slutt, fortsetter mannen – som mener spillet også bygger på litt utdaterte prinsipper. I den forbindelse anbefaler han heller Pandemic, et nytt samarbeidsspill – som handler om (grøss) virusbekjempelse.

– Aktuelt og intelligent spill, slår Remo Rehder fast.

Skiftende spilltrender

Spillentusiasten kan fortelle om skiftende spilltrender. Han tilhører den første generasjonen voksne som spiller brettspill med voksne. Da han var barn, spilte de voksne bare med barna. Basta. Nå kan voksne godt sette seg ned for en runde Scrabble eller Alias.

Og spillene kommer i flere varianter. Vi forstår med en gang hva han mener når han snakker om selskapsspill, strategispill og familiespill. De fleste familier har nok godt med spill innenfor ulike kategorier.

– Selv synes jeg ikke konflikt i spill er så ille, det vitner jo bare om engasjement. Det dummeste er hvis ikke alle får være med, fortsetter Rehder. Som også er glad i abstrakte strategispill – helt uten hellfaktor.

– Man kan tenke på Sjakk på den ene siden, og Yahtzee på den andre. Den ene er avhengig av strategi, mens den siste bygger mest på flaks. Så får man finne ut hvor på skalaen man liker seg best.

I den påsken vi går inn i, som blir ekstra lang, minner Rehder om muligheten til å teste ut noe nytt.

– Men det er utrolig hvordan klassikerne holder stand. Jeg har jobbet med eksempelvis musikk før, og da er man alltid på jakt etter noe nytt og spennende. Sånn er det ikke i spillbransjen, ler han – og sier han tror folk noen ganger klamrer seg fast til det gamle i frykt for det de tror er vanskelige spillregler.

– Men ta Youtube til hjelp, eller sett av en kveld og lær noe nytt – det er bra for hjernen. Selv er jeg sånn skrudd sammen at jeg tenker at et nytt sett regler alltid er gøy.

Her er Remo Rehders anbefalinger for påsken 2020

Grunnleggeren av Brettspillguiden mener denne påsken gir rom til å tenke nytt. Her er hans tips for spill i ulike kategorier.

Krever konsentrasjon og får tankene vekk fra korona:

IQ puzzler pro

Smart games (Chrom)

Dette er en del av en serie små pusleoppgaver for én i praktiske reiseesker, og de fleste av dem har så stor variasjon i vanskelighetsgrad at de fleste vil kunne bruke mye tid på å løse alle oppgavene. Og en annen god ting her er at man fort blir veldig oppsatt på oppgaveløsningen, og de krever så definitivt en del konsentrasjon.

Santorini

(Maki)

I utgangspunktet et abstrakt strategispill ment for to, men kan spilles av fire, med to lag. Som med de fleste slike spill er det en hjernekamp, og de som tenker best vinner. Men det er ikke på sjakknivå, så ikke vær bekymret over kompleksiteten. Vanskelighetene ligger i å overliste motstanderen, ikke i brikkeflyttingen.

Exit-serien

Kosmos (Vennerød Forlag)

Escape room har vært veldig populært i de senere årene, både internasjonalt og nasjonalt. Så da er det ikke så rart at det kommer brettspillversjoner av det samme. Denne svært elegante serien med pusleoppgaver hvor man samarbeider om å løse dem, er flott hjernetrim i disse karantenedager.

Underholdning for familien i påsken, som ikke skaper konflikt:

The mind

NSV (Vennerød Forlag)

Et svært annerledes og nyskapende kortspill hvor man i fellesskap legger en «kabal» med kort i stigende og synkende bunker, men uten at man får lov til å kommunisere med hverandre. Veldig merkelig de første gangene, men deretter svært vanedannende, og hvor målet er å klare å få «kabalen» til å gå opp og derigjennom vinne eller tape i fellesskap for spillet.

Just one

Repos productions (Asmodee Nordics)

Kodekommunkasjonsspill har vært populært en stund her til lands, og dette spillet passer brillefint inn i den tradisjonen og vant til og med den gjeveste brettspillprisen i verden i fjor: Spiel des Jahres. Her er målet at man hver for seg skal gi et ettordshint til en spiller som etter å ha fått se alle hintene må gjette på hva løsningsordet er. Men også her har man lagt opp til at man som gruppe skal klare å gjette så mange som mulig av de 13 ordene i hvert spill.

Magic maze

Pegasus spiele (spillbrett.no)

Kanskje et av de beste sanntidsspillene vi har spilt så langt. Sanntid vil si at spillet styres av timeglass, og man har i utgangspunktet kun 15 minutter på å løse spillet, men kan få litt forlengelse ved å snu timeglassene. Rent tematisk er det ganske absurd; fantasyfigurer som har endt opp på et moderne kjøpesenter for å stjele tilbake sine eiendeler. Men detter er bare et oppsett for et svært godt samarbeidsspill hvor man i fellesskap må flytte alle brikkene til stedene de skal for til slutt få alle brikkene ut før tiden renner ut. Problemet er bare at hver spiller kun kan bevege brikkene i gitte retninger … og det er ikke lov å snakke sammen!

Noe som kan skape litt latter:

Stor i kjeften barn mot voksne

(Vennerød Forlag)

Selskapsleken hvor en må uttale setninger med en munnåpner på plass er ikke akkurat noe pent spill å se på, men det skaper mye latter, og da spesielt i denne utgaven hvor barna får se de voksne dumme seg ut. Husk å vaske hendene og ha antibacen klar!

Ryktet går

(Chrom)

Hviskeleken i tegneversjon er den korte og ganske presise beskrivelsen av dette knallgode selskapsspillet. Her skal man altså både tegne og gjette på/tolke hva forrige spiller tegnet, og se om man etter at alle har gjort det, ender opp med løsninger som er i nærheten av utgangspunktet. Det er svært sjeldent! Og da ligger jo moroa i å se gjennom blokken og finne ut av hvor det gikk galt.

Stram i strikken

(Maki)

En noe enklere selskapslek å lage brettspill av må en vel lete litt etter, men her får man altså spørsmål, og avhengig av hvor dårlig svar man kommer med, må man tre strikker over hodet. Dette er både lite behagelig og ansiktet blir mindre pent, men det er det som skaper moroa, og den som tåler smertene best vinner.