Trondheims beste one night stands: - Jeg våknet av et gedigent brak. Der står fyr'n kliss naken med hagle

Du, dame på soverommet!

Kvinne (29)

Jeg var ute på byen med ei venninne. Jeg var vel rundt 24-25 år, og hadde hatt en liten nettflørt med en litt eldre fyr. Det ble bestemt at jeg skulle dra til han etter byen, og fikk selvfølgelig han til å betale taxien min 🙌

Etter ei helt grei natt, våknet jeg morgenen etterpå. Plutselig hørte jeg det gå i ytterdøra, og hørte tydelig at det var noen uti gangen.

Så hører jeg plutselig: «PAPPAAAA! Æ treng joggeskon min! Korr e dem?»

Det var sønnen på 16-17 år, som kom hjem for å hente ting til trening. Nattens utkårede hoppet opp av senga, og løp ut i gangen, mens jeg lå helt rolig under dyna 😂

Fra gangen hørte jeg;

Sønn: «Vorre ut i går, pappa?»

Han: «Nei, har ikke det.»

Sønn: «Okei. Syns æ så nå fremmede sko her sjø!»

Han: «Nei, bare nånn som har glemt dem!»

Sønn: «Åja, så om æ går inn på soverommet ditt no, så e det ingen der?»

Han: «Neinei, det e ikke det!»

Sønn: «Ok, men da gjør æ det æ!»

Han klarte HELDIGVIS å stoppe sønnen rett før han buste inn døra, men jeg ble livredd 😂

Før sønnen dro, hørte jeg ifra gangen; «Du, dame på soverommet! Du får kos dæ med pappa videre! Æ e heim ikveld!» 🙈 Jeg dro rimelig raskt derifra.

Tøffelhelten

Mann (30)

Va me ei berte hjem en gang. Våkna av at det stod en haug med arbeidera som skull puss opp morran etter. Æ blei satt i arbeid sjøl, mått bær et gulv ned fra loftet.

Mått bli me på Ikea og bær inn et kjøkken.

Alt mens daten satt på mobilen og spilt Bricks 'n' balls.

#arbeider #slave #utnyttingavarbeidskraft #1.mai

Mr. Nice Guy not so Nice

Kvinne (33)

Jeg inviterte en kar hjem til meg etter en ganske heftig kveld ute på byen. Hadde en trivelig kveld, og han virka som en grei fyr.

Jeg måtte stå opp tidlig for å dra på jobb dagen etter, og naiv som jeg var sa jeg at han kunne være hjemme hos meg så lenge han ville, låse seg ut og legge nøkkelen i postkassa.

På ettermiddagen kommer jeg hjem, alt ser normalt ut. Jeg begynner å rydde etter gårsdagens vorspiel, skal gjøre litt klesvask.

Da oppdager jeg at skittenkurva mi mangler både sokker og undertøy. Hadde jeg allerede vasket dem? Jeg var rimelig sikker på at jeg hadde minst en ukes forbruk av sokker som trengte å vaskes.

Da innså jeg at Mr. Nice Guy hadde en fetisj for skitne sokker. Jeg sendte ham en melding på Facebook der jeg spurte ham om det – men han ghostet meg. Da skjønte jeg i alle fall at det var han som hadde stjålet de skitne sokkene og trusene mine.

Jeg dømmer ingen fetisjer, jeg hadde sikkert gitt han noen skitne sokker om han hadde spurt.

Det var bare kjipt at jeg måtte kjøpe masse nye sokker den neste uka.

Ikke enkelt når du har bodd i utlandet i fem år

Mann (52)

Her er en one night stand som ikke skjedde. Det vil si, den skjedde, men ble ikke gjennomført.

Historien er at jeg møter ei flott jente på byen. Vi danser, ler og treffer tonen. Senere på kvelden drar vi hjem til henne. Det er litt sånn magisk stemning og vi kysser lett i sofaen. Det blir tatt på her og der. Jeg unnskylder meg, og drar til jakka for å hente kondomer. Da jeg kommer tilbake, stirrer jeg kanskje litt lenge på henne. Hun ser spørrende på meg og jeg sier litt spøkefullt:

«Hehe, nei, du ligner bare så mye på min mormor.»

Hun sier da tilbake:

«ja, det er noe kjent med deg også.»

Jeg oppdaget da at det var kusina mi jeg prøvde meg på. Jeg hadde bodd i utlandet i fem år. Ikke så rart at jeg ikke kjente igjen søskenbarnet mitt sånn med en gang.

Labyrinten fra helvete

Kvinne (26)

Jeg hadde datet en fyr ganske lenge, og vi hadde ikke gjort noe seksuelt annet enn å kysse.

Siden jeg ikke bodde langt unna sentrum, ble han med meg hjem etter en fuktig natt på byen. Den gang bodde jeg i en studentleilighet der gangene til leiligheten var som en labyrint. For en som er der for første gang, er det veldig forvirrende hvor man skal gå.

Natten ble lang, og vi hadde masse sex. Dagen derpå våknet han av at jeg hadde et anfall, et epilepsi-anfall, et anfall der jeg har kramper, lager ubehagelige lyder, tisser på meg og ikke er til stede før lenge etter.

I alt stresset ringte han 113. Da bilen ankom, løp han rundt i hele blokka for å finne veien ut og så tilbake til leiligheten, i bare bokseren.

Med hans uvitenhet om hvor han skulle gå, alle leilighetene de måtte banke på og ambulansepersonell som fulgte etter og spurte om jeg bodde der, var det åpenlyst for alle hva han hadde gjort der den natta..

Jeg hadde ikke fortalt han at jeg hadde epilepsi, fordi jeg syns det er veldig flaut. Men har nå lært at det er faktisk veldig viktig å informere om!

Hilsen en som aldri har hatt en date siden.

Når puppen også vil hilse på bestefar

Kvinne (22)

Var med en fyr hjem en sein høstkveld, hadde det ganske fint, men våkna med et smell (bokstavelig talt). Døra gikk opp og det fløy konfetti over heile rommet.

Der sto altså heile familien hans, både foreldre, søsken, tante, onkel og til og med besteforeldra og sang bursdagssangen. Ikke den korte versjonen heller, men «Hurra for deg som fyller ditt år».

Kleinere og verre blei det da dem begynte å spørre hverandre kem e va og så videre. Så strakte bestefaren ut hånda for å håndhilse. E tenkte jo me ikke om i det heile tatt, så e strakk ut hånda for å hilse. Da sklei dyna mi ned og ene puppen falt ut 🙃

DA våkna han e blei me hjem og sa alle måtte gå ut 😂 E desidert nokke av det flaueste e har vært borti!

Nu kommer æææ

Mann (43)

Dette skjedde for snart 20 år siden, rundt 2002 tror jeg. Jeg og en kompis var på byen i Stjørdal (les: Bamses Pub) og traff et par jenter fra Finnmark som var på besøk. Jeg og hun ene fant umiddelbart tonen, og vi ble etter hvert enige om at det skulle være nachspiel hjemme hos meg.

I taxien på vei oppover måtte taxisjåføren kjefte på oss for vi ble vel ivrige i baksetet, og når vi først kom hjem, ble det ikke mindre.

Det gikk som det pleier og vi havnet nakne under dyna i fullt trav.

Etter at vi har holdt på en liten stund, så begynner dama plutselig, på tykk kirkenesisk syngende finnmarksdialekt, å rope:

«Åååhh.. Nuuu kommer ææææ, nuuu kommer æææ».

Full som jeg var klarte jeg jo ikke å la være å begynne å flire (som man jo burde gjøre når partneren din begynner å synge i senga), hvorpå dama kastet meg ut av senga, rev på seg undertøyet, stormet ut på stua med bukse og genser i hånda, dundret ut døra og forsvant...

Snakk om dobbel ladning

Kvinne (36)

Min verste one night stand var nok da jeg våknet midt på natten av et gedigent brak. Fortumlet og i mørket på ukjent territorium, løp jeg ut i gangen uten klær.

Der står fyr'n kliss naken, med hagle (😱) og skyter kråker gjennom vinduet! 🙈 😜 🔫 💥

Ble ikke noen second date for å si det sånn 😂

Baconpølse-situasjon, om det er lov å si?

Mann (27)

Jeg våknet opp veldig tidlig en søndag morgen i en fremmed seng et sted her i Trondheim. Med fylleangsten rivende i hele kroppen, var det eneste lyspunktet at vedkommende i samme seng ennå ikke hadde våknet. Jeg så derfor muligheten til å rømme. Jeg smøg meg ut av senga og begynte å plukke opp lørdagsklærne. Jeg fokuserte på å bevege meg elegant og stille som en katt, mens jeg plukket opp bukse, skjorte og sokker fra forskjellige steder rundt omkring i rommet. Men, uansett hvor jeg leita, fant jeg ikke bokseren. Til slutt måtte jeg innse at den bokseren ikke ville bli funnet, og kledde meg i kommando. Jeg kjente en lettelse da jeg innså at jeg hadde klart å kle på meg uten en lyd, og var akkurat på vei ut døra da jeg fant bokseren! Jeg nektet å gjennomføre påkledningen på nytt, så jeg bare la den under armen. Nå var planen å finne noe fyllemat før neste stopp var hjem til min egen seng.

Jeg gikk innom et utsalgssted for rask mat, og bestilte en bacon-pølse. Lettelsen i kroppen var fortsatt til stede, så jeg klarte å prate både lettsindig og med selvtillit med jenta som sto i kassa, mens vi sammen ventet på at bacon-pølsa skulle bli varm. Ingen klein stemning. Det var deilig.

Endelig var baconpølsa klar og jeg gledet meg til å ta fatt på siste etappen hjem. Jeg fikk fomlet fram bankkortet for å betale og en kjekk kommentar kom ut av munnen min.

Idet jeg satte bankkortet i terminalen, falt bokseren jeg hadde lagt under armen ned på gulvet i butikken. Det ble noen sekunder med ekstremt klein stillhet før jeg fikk ut et «oi...», betalte for pølsa og kom meg ut fra utsalgsstedet.

Jeg kommer aldri til å glemme det sjokkerte blikket til den stakkars jenta bak kassa.

Lærepenge: Ta med såpe på Tinder-date

Kvinne (23)

Jeg hadde akkurat blitt singel og var på en lengre reise til utlandet, og hadde selvfølgelig lastet ned Tinder for å sjekke ut hva de lokale guttene kunne tilby. Etter en kort stund matchet jeg med en fra militæret, som også var på reise.

Vi snakket litt og ble enige om å møtes på en fancy restaurant. Kjemien mellom oss var på topp, og vi ender til slutt opp på en liten bar og jeg tar litt for mange cocktails. Etter en stund spurte han om jeg ville bli med han til leiligheten han leide, og jeg var da ikke tung å be.

Ting skjer fort, og plutselig stopper han og ser ned på teppegulvet før han forsiktig spør om jeg har mensen. Nei, jeg skal da ikke ha det sier jeg. Så ser ned.

På det beige teppegulvet ser jeg en pøl av blod. Det viser seg at jeg faktisk har fått mensen et par dager før forventet tid.. Snakk om klein stemning!

Det viser seg at kaldt vann og såpe er alt man trenger for å fjerne blod fra teppegulv.

