«Game of Thrones»-forfatteren hinter om en annerledes slutt enn i TV-serien

Den siste sesongen av HBO-suksessen, basert på Martins «A Song of Ice and Fire»-bøker, fikk en heller kjølig mottagelse av fansen.

Ifølge Esquire gjaldt det både utviklingen til noen av karakterene så vel som slutten, der Bran Stark ble konge. Som kjent innhentet TV-serieskaperne bokserien – som George R.R. Martin ennå ikke har skrevet ferdig:

Siste bok, «A Dance with Dragons», kom helt tilbake i 2011, og de to siste bøkene, «The Winds of Winter» og «A Dream of Spring», lar fremdeles vente på seg.

– At TV-serien er ferdig er befriende, fordi jeg kan følge mitt eget tempo nå. Jeg har gode dager og jeg har dårlige dager og presset er mye mindre nå, selv om det fremdeles er der, sier Martin om det å få skrevet de to bøkene ferdig. Han anslår at de kan bli på 3.000 sider – minst.

Det er i et intervju med tyske Welt og sitert på en rekke nettsteder at George R.R. Martin skal ha uttalt seg om slutten. Han sa også at han ikke hadde forventet at serieskaperne skulle innhente ham.

Videre røper han at «Game of Thrones» opprinnelig skulle sluttet med tre filmer, som David Benioff og Dan Weiss så for seg skulle følge etter syvende sesong. Martin hevder at HBO, som sitter på rettighetene, skal ha svart:

– Vi lager TV-serier, ikke er ikke i kinobransjen.