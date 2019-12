Går hun fra «His Dark Materials» til å spille den unge Galadriel?

Det hevder bransjebladets kilder, selv om strømmetjenesten ikke vil kommentere den angivelige rollebesetningen.

I Peter Jacksons filmtrilogi bygget på J.R.R. Tolkiens bokklassiker var det Cate Blanchett som spilte den mektige, vakre, men tidvis også skremmende, alvedronningen.

Morfydd Clark er å se i BBCs filmatisering av en annen klassiker, Philip Pullmans «His Dark Materials», i rollen som Søster Clara.

Variety kaller henne en kommende stjerne, som vil få det enda mer travelt i 2020. Hun har vært å se i skrekkfilmen «Saint Maud», som fikk strålende anmeldelser på filmfestivalen i Toronto, hatt nøkkelroller i «Patrick Melrose» og «The Alienist», og blir å se i BBCs nyinnspilling av «Dracula» – og i filmen «The Personal History of David Copperfield» mot Dev Patel.

Amazon har foreløpig bestilt to sesonger av «Lord of the Rings»-serien, tidfestet til den såkalt andre tidsalder – der maktens ringer, båret av alver, dverger og menn, ble skapt. Men også mørkets fyrste, Sauron, skapte en ring – herskerringen som kan betvinge og binde de andre.

Galadriel bar én av disse ringene, Nenya, som hun viser til Frodo i «Ringens brorskap».