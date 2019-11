Astrid S åpner opp i ny NRK-serie: - Da jeg var på vei til studio håpet jeg at bilen skulle krasje

I NRK-serien får en rekke artister haik av P3-programleder Christine Dancke. Først ut er Astrid S, som i første episode åpner opp om en tøff periode. Det skriver P3.

- I fjor var det flere dårlige dager enn gode i studio. Da jeg var på vei til studio håpet jeg at bilen skulle krasje inn i et eller annet sånn at jeg kunne dra hjem. Jeg bare ville ikke i studio, og det var jo rart fordi det er det jeg liker best, sier Astrid S.

Åpner opp

P3 skriver at artisten forteller at hun flere ganger tvilte på talentet sitt i 2018, spesielt etter tunge dager i studio. I serien kommer det også fram at trønderen er ferdig med den kjipe perioden.

I 2019 har Astrid S lansert to EP-er - «Trust Issues» og «Down Low».

- Her om dagen skrev jeg en låt for meg selv. Det var lenge siden jeg hadde gjort det, og det var skikkelig digg. Jeg har vært så redd for å ikke få det til - mens så klikka alt og jeg fikk laget denne låta som jeg synes ble skikkelig fin, sier hun.

Har modnet

P3 skriver videre at Astrid S føler at hun har modnet det siste året. Hun forteller at hun tidligere slet med å sette ord på følelser, men at hun nå har blitt et følelsesmenneske som støtter seg mer på venner, familie og kolleger.

- Man er redd for at folk bagatelliserer når man er sårbar - at folk syns det er teit. Det er det samme når man skriver musikk om noe som er vanskelig. Men når jeg gir ut musikk og får tilbakemelding om at det har hjulpet noen, så er det det mest givende jeg gjør, sier hun i serien.

Christine Dancke skal også haike med Aurora, Arif, Freddy Kalas, Dagny og Highasakite i serien «Haik» på NRK TV. Foreløpig er det kun episoden med Astrid S som er sluppet.