«Grease»-universet finner veien til HBO Max – men uten ikoniske sanger

– «Grease» er et ikonisk, popkulturelt fenomen som funker for hver generasjon, sier innholdssjef for HBO Max, Sarah Aubrey, ifølge Variety.

Strømmetjenesten, som både satser på originalserier så vel som innhold fra WarnerMedia og HBO, har bestilt «Grease: Rydell High» – som beskrives som en spinoff.

Advokatfirmaet bak Panama Papers saksøker Netflix om film Advokatfirmaet Mossack Fonsec, a som sto i sentrum for den omfattende Panama Papers-skandalen, saksøker Netflix for ærekrenkelser – og vil stanse filmen om saken.

Den skal foregå på skolen Rydell High, der Danny og Sandy, spilt av John Travolta og Olivia Newton-John i 1978-filmen «Grease, var elever. Serien skal revitalisere både kjente karakterer fra filmen – og introdusere en hærskare nykommere.

Settingen er fremdeles på 1950-tallet, og dermed vil serien by på velkjente storslagere fra denne tiden – og nye originalsanger.

For etter det Variety erfarer, vil ikke rettighetshaverne som styrer boet til «Grease Lightning»- og «Summer Nights»-låtskriverne Jim Jacobs og Warren Casey la serien få bruke de ikoniske sangene – opprinnelig skrevet til 1971-musikalen.

– Vi skal bygge ut verdenen som alle elsker i samme musikalske stil, og egentlig lage en «High School Musical»-aktig opplevelse som vil bli en stor, artig rock'n roll-musikal, heter det fra WarnerMedia Entertainment-sjef Bob Greenblatt.