Dette gjør tidligere trønderske reality-deltakere i dag

Nylig inviterte Paradise Hotel til åpen audition i Trondheim. Flere håpefulle møtte opp med et stort ønske om å få delta i den tolvte sesongen av reality-programmet.

Oppigjennom årene har det nemlig vært flere av dem; trøndere som har kommet seg gjennom nåløyet og deltatt i Paradise Hotel. Trøndere har også vært med i Farmen, Ex on the Beach, Robinsonekspedisjonen og 71 grader nord - for å nevne noe.

Vi har tatt en prat med noen av reality-deltakerne for å høre hvordan livet har vært i etterkant av TV-innspillingen.

Trd.by har prøvd å komme i kontakt med flere tidligere deltakere. De har ikke hatt lyst til å stille opp og er derfor ikke med i denne artikkelen.

Kevin Kvamvold (24)

Kevin Kvamvold fra Levanger var med i den syvende sesongen av Paradise Hotel på TV3. Deltakelsen i 2015 ble imidlertid kort for trønderen, som måtte forlate hotellet etter kun fire dager. Flust av oppmerksomhet ble det likevel i etterkant av TV-innspillingen, men fire år senere har det roet seg ned.

- Hvordan var tiden etter Paradise Hotel?

- Det første året var turbulent med mye festing og oppmerksomhet og lite jobbing. Jeg ble kjent igjen overalt, men etter hver roet det seg ned.

- Ville du ha vært på Paradise Hotel igjen?

- Nei, jeg lever et helt annet liv nå og er ferdig med det der. Det kom mange positive tilbakemeldinger etter deltakelsen, men også en del stygge - noe som ikke var så kult. Alt i alt en veldig fin opplevelse, men ikke noe jeg ville ha vært med på igjen. Hvis noen kjenner meg igjen på byen i dag, og spør om det var jeg som var med på Paradise Hotel, så sier jeg nei.

- Hva gjør du i dag?

- Jeg jobber som miljøarbeider på omsorgsbolig, hvor jeg har jobbet siden 2016. Jeg er singel og trives godt med det, men vil finne kjærligheten en dag. Det dukker vel opp når det dukker opp.

Dette er nytt hos Netflix og HBO i oktober Vi har sjekket premieredatoene hos både Netflix og HBO, slik at du kan få full oversikt! Hvem gleder seg seg til «Breaking Bad»-filmen og andre sesong av «Castle Rock»?

Helena Holthe (30)

Helena Holthe fra Trondheim var med i Robinsonekspedisjonen i 2015 og ble stemt hjem i episode åtte av programmet.

- Hva husker du best fra Robinsonekspedisjonen?

- Konkurransen og premiene vi vant. Mitt lag var så heldig å vinne hver eneste konkurranse, foruten én, under hele oppholdet mitt på øya. Det var utrolig deilig! Ellers husker jeg også all den dødtiden som bestod av å ligge stille i varmen og i havet.

- Hvordan var livet etter TV-innspillingen?

- Livet etter Robinson var egentlig ikke så forskjellig fra livet før Robinson. Det var rett tilbake på jobb og selge bolig som om jeg aldri hadde reist. Jeg jobbet som eiendomsmegler før jeg reiste og jobber fortsatt som det. Har tatt steget videre fra å jobbe for noen til å drive min egen meglerbutikk på Grünerløkka i Oslo.

- Kunne du ha vært med i Robinson igjen?

- Jeg angrer absolutt ikke på min deltakelse i Robinson. Jeg lærte mye om meg selv, fikk gode venner samt en opplevelse for livet. Jeg kunne nok ikke tenkt meg å være med på Robinson igjen, det er noe som testes en gang i livet spør du meg. Jeg er glad for at jeg deltok, men det var tungt! Er ikke fremmed for andre realityprogrammer eller TV generelt. Jeg har blant annet deltatt i Meglerkampen.

Fra «Killing Eve» til «101 dalmatinere»: – Jeg ville likt å spille leiemorder Disney gir seg ikke med nyinnspillingene av gammel tegnefilmmoro med ekte skuespillere – og nå begynner rollelisten på en ny runde med «101 dalmatinere» å ta form.

Håkon Hustad (27)

Håkon Hustad fra Brekstad var med i den sjette sesongen av Paradise Hotel. I episode 14 fikk publikum møte trønderen som var å se på skjermen helt til episode 32. Da måtte han forlate hotellet.

- Hvordan var tiden etter Paradise Hotel?

- Det var kaos. Jeg gikk fra å være en anonym mann fra Fosen til å bli allemannseie. Det var både overveldende og ekstremt morsomt. Det skjedde masse rundt meg. I dag blir jeg gjenkjent kanskje en eller to ganger i året.

- Ville du ha vært med på Paradise Hotel igjen?

- For meg var deltakelsen utelukkende positiv. Det kickstarta karrieren min som DJ og musiker. Jeg angrer ikke på at jeg var med i det hele tatt. Dersom livssituasjonen min hadde vært annerledes, kunne jeg kanskje ha vært med en gang til.

- Hva gjør du i dag?

- Jeg jobber med salg av infoskjermer for bedrifter, og også som musiker. I tillegg har jeg en sønn på fire år, er singel og bor i Trondheim.

Bolsø Berdal i storserie om varsling Ingrid Bolsø Berdal har hovedrollen i en ny seriesatsing som kommer på TV 2.

Sigrid Lovise Grinde (27)

Sigrid Lovise Grinde fra Trondheim var med i 71 grader nord i 2015. Halvveis opp til Nordkapp måtte hun dra hjem, men trønderen har mange gode minner å se tilbake på etter reisen for fire år siden.

- Hva husker du best fra 71 grader nord?

- Turene, opplevelsene, gruppedynamikken, utfordringene og naturen. Alt var spennende!

- Hvordan var livet etter innspillingen?

- Det gikk raskt tilbake til det normale, men jeg hadde med meg masse nye erfaringer. Jeg var friluftsmenneske før jeg ble med, men enda mer etter deltakelsen. Året etter sykla jeg Norge på langs.

- Kunne du ha deltatt igjen?

- Kanskje. Det var en kjempeopplevelse, men samtidig noe man bare gjør én gang.

- Hva gjør du i dag?

- Jeg er lektor og jobber på en ungdomsskole i Trondheim. Trives veldig godt med det.

«Tix» ny «Idol»-dommer Artisten Andreas «Tix» Haukeland tar over for Gunnar Greve som dommer i «Idol» våren 2020.

Magnhild Sundland (30)

Magnhild Sundland var med i den første norske sesongen av Love Island, TV-programmet hvor målet er å forelske seg. Trønderen fant ikke kjærligheten på TV, men kan nå fortelle at hun ikke lenger er singel.

- Hva husker du best fra Love Island?

- Det var veldig spennende og artig å være med, men det er mye mer arbeid enn man tror å være med på reality. De fleste tror det er en ferie, men man følger både timeplaner og regler. Det jeg kanskje husker aller best er da jeg kjeftet på Anne Marthe, fordi jeg fikk en catchfrase utav det; «Jeg var her først!».

- Hvordan var tiden etterpå?

- Jeg fikk mye blest rundt meg, noe som var artig å oppleve. Kunne godt tenke meg å være med på et annet TV-program, men kanskje noe med mer spill og hvor man kan bruke litt mer list framfor kjærlighet.

- Hva gjør du i dag?

- I dag drifter jeg fremdeles klesmerket mitt Faser. Jeg har sagt opp deltidsjobben for å jobbe med firmaet mitt på fulltid. I tillegg er jeg fortsatt trener på Crossfit Maxpuls, og er plukket ut til et av Tysklands største crossfit-events, German Throwdown, som ønsker å ha klesmerket mitt på sine arrangementer.

- Er du fremdeles singel?

- Det er noe på gang. Så ikke singel, hehe.

Mads Island (26)

Mads Island fra Trondheim var i likhet med Kevin Kvamvold med i den syvende sesongen av Paradise Hotel. Publikum fikk se trønderen på TV i 14 episoder, før han måtte forlate hotellet.

- Hvordan var tiden etter Paradise Hotel?

- Tiden rett etter var hektisk, men det roet seg ganske fort ned. I dag er livet forholdsvis det samme. Går på jobb hver dag, men blir jo gjenkjent av og til.

- Fikk deltakelsen noen konsekvenser for deg?

- Rent praktisk sett fikk det ikke store konsekvenser for meg, men om folk fikk et annet inntrykk av meg etter at jeg var på TV kan være. Det er ikke noe jeg bryr meg så mye om.

- Ville du ha vært med på Paradise Hotel igjen hvis du fikk sjansen?

- Jeg angrer ikke på at jeg var med. Jeg var ung og det var moro, men jeg ville nok ikke ha vært med igjen. Men plassen kunne jeg ha dratt til hver dag i uka!

- Hva gjør du i dag?

- I dag jobber jeg i dagligvarebutikk i Trondheim, og trives med det. Sivilstatus er singel.