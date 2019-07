Dette kommer på Netflix og HBO i juli

«Designated Survivor: 60 days»

1. juli, Netflix-serie

En politiker gjør litt av et karrièrehopp - fra miljøminister til president - da en eksplosjon dreper resten av regjeringen. I 60 dager blir Park Mu-jin president, og vi følger ham i denne perioden hvor han sliter både med det nye vervet og å finne ut av hvem som står bak angrepet.

«Bridesmaids»

1. juli, romantisk komedie, Netflix

Når en arbeidsløs baker blir bestevenninnens forlover, ødelegger hun nesten den store dagen når konkurransen med en av de andre brudepiken tar over hånd. Med Melissa McCarthy, Kristin Wiig og Maya Rudolph.

«The Loudest Voice»

1. juli, HBO Nordic-serie

Russel Crowe, Naomi Watts, Sienna Miller og Seth MacFarlane! Altså, det må jo bare bli bra. Roger Ailes er mannen som formet Fox News til en makt som endret den amerikanske politikken. For å forstå hendelsene som førte til at Donald Trump ble president, må man forstå Ailes. Karrieren fikk imidlertid en brå slutt, etter flere anklager om seksuell trakassering.

«Mama»

1. juli, horrorfilm, Netflix

To jenter søker tilflukt hos onkelen etter at moren dør, men det viser seg snart at jentene ikke har ankommet alene.

«Enemy at The Gates»

1. juli, krigshistorisk film, Netflix

Stalingrads innbygger forsvarer seg modig mot de tyske styrkene, mens tyskerne sender sin beste snikskytter. Med Jude Law, Ed Harris, Rachel Weisz og Joseph Fiennes. «Fiende ved Porten» heter den på norsk (så klart!).

«This Means War»

1. juli, romantisk komedie, Netflix

Verdens dødeligste CIA-agenter er uadskillelige partnere og bestevenner, inntil de forelsker seg i samme kvinne. Med Reese Witherspoon, Chris Pine og Tom Hardy.

«Cartel Land»

1. juli, dokumentarfilm, Netflix

Dokumentaren tar for seg en narkotikakartellstyrt del av Mexico, og skildrer historien til to ulike menn som forsøker å ta loven i egne hender.

«State of Play»

1. juli, politisk thriller, Netflix

Et medlem av Kongressen prøver desperat å beskytte karrieren da elskerinnen blir funnet død. Så begynner to journalister å grave i historien. Med Russel Crowe og Ben Affleck.

«Tropic Thunder»

1. juli, komedie, Netflix

Tre av Hollywoods største stjerner setter kursen mot Vietnam for å spille inn krigsfilm. De har ingen anelse om hvor realistisk det skal bli. Med Ben Stiller, Robert Downey jr, og Jack Black.

«In The Lake of The Woods»

1. juli, drama, Netflix

John Waylan er senatorkandidat, men ved slutten av kampanjen kommer det fram anklager om tjenestetiden hans i Vietnam. I tillegg ender han opp som mistenkt når kona forsvinner fra hytta deres. Med Peter Strauss, Kathleen Quinlan og Peter Boyle.

«Divorce», sesong 3

2. juli, HBO Nordic-serie

Sarah Jessica Parker og Thomas Haden Church er tilbake som Frances og Robert - som strever med å takle at ekteskapet er i ferd med å falle fra hverandre. Å kutte tvert og gå for en ny start, er vanskeligere enn man kanskje tror.

«The Last Czars»

3. juli, Netflix-serie

Hva skal man med fiksjon når den ekte historien er fylt med action? Som for eksempel den russiske revolusjon og slutten av tsar-dynastiet.

«Yummy Mummies», sesong 2

3. juli, Netflix-serie

The Yum Mums ønsker et nytt medlem velkommen idet de er i ferd med å bli vante i morsrollen, få gang på sexlivene igjen - samtidig mens de lurer på om tiden er inne for kid nummer to.

«Stranger Things», sesong 3

4. juli, Netflix-serie

Åh, dette er det mange som har ventet på! Vi befinner oss i Hawkins, Indiana, i det Herrens år 1985. Det er sommer, skoleferien har nettopp begynt og det er et helt nytt kjøpesenter i byen. Nytt er også en røys med hormoner, og vennegjengen vi alle er blitt så glad i, strever med å finne ut av hvordan de kan vokse opp uten å vokse fra hverandre. I tillegg er det selvfølgelig mørke krefter som lurer rett under overflaten, både gamle og nye...

«The Nun»

7. juli, horrorfilm, Netflix

En ung nonne reiser med en prest til Romania for å avdekke hemmelighetene bak en demonutdrivelse på et hellig sted.

«Snowfall», sesong 3

11. juli, HBO Nordic-serie

Denne serien handler om den første crack-epidemien i Los Angeles og hvordan det påvirket kulturen i byen.

«You Me Her», sesong 4

12. juli, Netflix-serie

Etter å ha gjennomført en «commitment ceremony», forhandler Emma, Jack og Izzy om hvordan de skal leve det suburbane livet på veien til å bli foreldre.

«Extreme Engagement»

12. juli, Netflix-serie

Et forlovet par reiser rundt i verden et år for å undersøke hvordan ekteskapstradisjonene er i åtte ulike kulturer - i tillegg til å teste sin kjærlighet til hverandre.

«Blown Away»

12. juli, Netflix-serie

Smalere blir det kanskje ikke, men kanskje det funker? Uansett: Ti kunstnere deltar i en konkurranse hvor personen bak den beste glassblåste skulpturen kan vinne 60.000 dollarzzz!

«Kidnapping Stella»

12. juli, Netflix-film

Nappet vekk fra gata og holdt som fange, gjør Stella det hun kan for å få sine to kidnappere til å vike vekk fra sine opprinnelige planer.

«Point Blank»

12. juli, Netflix-film

En akuttsykepleier og en kriminell er tvunget i et uventet partnerskap da de må ta ned en ring med korrupte politifolk for å redde begges familier.

«4 latas»

12. juli, Netflix-film

Gamle venner finner sammen igjen og legger ut på en roadtrip fra Spania til Mali for å besøke en døende venn. Med seg har de hans ukjente datter.

«Your Highness»

14. juli, komedie, Netflix

Gjennom historien har vi alle hørt historier om tapre, kjekke riddere som redder fagre jomfruer, slakter drager og seirer over det onde. Her kommer fantasy/komedie-versjonen! Med Natalie Portman, Zooey Deschanel, James Franco og Danny McBride.

«(500) Days of Summer»

15. juli, romantisk komedie, Netflix

Tom, en mistrøstig gratulasjonskortforfatter og håpløs romantiker, blir overraskende dumpet av kjæresten Summer. I tankene går han gjennom de fem hundre dagene forholdet varte, for å prøve å forstå hva som gikk galt. Med Joseph Gordon-Levitt og Zooey Deschanel.

«As Good as it Gets»

15. juli, romantisk komedie, Netflix

Eller «Livets Lyse Side», som den heter på norsk, kommer på Netflix i juli. Klassiker med Jack Nicholson og Helen Hunt i hovedrollene.

«Secret Obsession»

18. juli, Netflix-film

Jennifer forsøker å komme seg etter traumatiske hendelser, men befinner seg fortsatt i fare når hun forsøker å returnere til et liv hun ikke husker noe av.

«Comedians in Cars Getting Coffee: New 2019: Freshly Brewed»

19. juli, Netflix-serie

Jerry Seinfelds talkshow på hjul kombinerer kaffe med latter og veteranbiler.

«La casa de papel», del 3

19. juli, Netflix-serie

Åtte tjuver tar gisler og låser seg inn på det spanske myntverket, samtidig som en kriminell mesterhjerne manipulerer politiet til å utføre hans plan.

«Typewriter»

19. juli, Netflix-serie

Et hjemsøkt hus og en skummel bok herjer med sinnene til en gruppe unge «wannabe» ghost-hunters. Gjengen har bestemt seg for å ta seg av gjenferdet i nabolaget, men da en ny familie med en fengslende datter flytter inn i det berømte spøkelseshuset, blir det vanskelig å balansere skole og hjem med det viktige oppdraget før det er for sent.

«Queer Eye», sesong 4

19. juli, Netflix-serie

The Fab Five er tilbake i Kansas City, Missouri! Her blir det selvfølgelig både makeovers og tåredryppende historier.

«Blade Runner 2049»

22. juli, sci-fi film, Netflix

LAPD-offiseren K (Ryan Gosling) snbler over en mørk hemmelighet mens han er ute på oppdrag.

«A Ghost Story»

23. juli, horrorfilm, Netflix

Casey Affleck og Rooney Mara spiller et ungt par som oppdager at evig kjærlighet og virkelig sterke bånd kan overvinne døden.

«Workin’ Moms», sesong 2

25. juli, Netflix-serie

Kate, Frankie, Anne og nå Ian, prøver å sjonglere småunger, alderdom, tidsklemma og utfordringer i forholdene dem i mellom.

«Another Life»

25. juli, Netflix-serie

Astronaut Niko er oppsatt på å finne bevis på intelligent liv i verdensrommet og leder et mannskap som skal sjekke opphavet til en utenomjordisk gjenstand. Selvsagt havner de i trøbbel, og et oppdrag som ser mer og mer ut som et uten returbillett.

«Orange Is the New Black», sesong 7

26. juli, Netflix-serie

Da er det klart for sesong sju av OITNB! Piper fikk slippe ut før tida i sesong seks, men det stopper henne antakelig ikke i å dukke opp i sesong sju: For hvordan blir nå livet på utsida?

«My First First Love», sesong 2

26. juli, Netflix-serie

Tae-o og vennene hans navigerer i det lunefulle landskapet mellom vennskap og kjærlighet og møter nye utfordringer i forholdene dem imellom.

«Boi»

26. juli, Netflix-film

En ung, katalansk sjåfør kjører rundt på to kinesiske bussinessmenn i Barcelona, og faller dypere og dypere inn i et innbilt fantasieventyr...

«Girls With Balls»

26. juli, Netflix-film

Forlatt i skogen, omringet av freaky jegere, må medlemmene av et kvinnelig volleyballag gjør seg klare for å kjempe om livet.

«Sugar Rush», sesong 2

26. juli, Netflix-serie

Tid er den viktigste ingrediensen når lagene konkurrerer mot klokken og hverandre i å lage de beste søtsakene!

«The Son»

26. juli, Netflix-film

Maleren Lorenzo, en 50 år gammel bohem, ser fram til å møte sønnen han skal få sammen med sin nye kone. Men under svangerskapet blir hun besatt av omsorg for barnet, og vil isolere barnet mot både omverdenen og hans egen far.

«The Letdown», sesong 2

31. juli, Netflix-serie

Audrey, mamma til to måneder gammel baby, joiner en støttegruppe for ferske foreldre, hvor hun selvsagt får noen quirky venner og må takle ulike utfordringer og livsendringer.

Netflix-filmer

«The Red Sea Diving Resort»

31. juli, Netflix-film

Inspirert av virkelige hendelser. Handler om den utrolige historien om en gruppe internasjonale agenter og modige etiopiere som på tidlig 80-tallet brukte et forlatt feriested i Sudan til å smugle tusenvis av flyktninger til Israel. Med blant andre Chris Evans, Greg Kinnear og Ben Kingsley.

Netflix har virkelig trykket hardt på PÅ-knappen denne måneden. I tillegg kommer følgende i juli:

Komedie:

«Katherine Ryan: Glitter Room» (stand up-spesial), 1. juli

«Frankenstein’s Monster’s Monster, Frankenstein» (mockumentary med «Stranger Things»-skuespiller David Harbour) - 16. juli

«Whitney Cummings: Can I Touch It?» (stand up-spesial)- 30. juli

Dokumentarer:

«The Worlds Most Extraordinary Homes», sesong 2 - 1. juli

«Parchis: El documental» (om 80-tallsbandet fra Spania)- 10. juli

«Taco Chronicles» (en hyllest til tacoens historie) - 12. juli

«Last Chance U: INDY: Part 2» (oppfølger av Emmy-nominert dokumentarserie om junior college football) - 19. juli

«The Great Hack» (dokumentar om Cambridge Analytica) - 24. juli

Barn & Familie:

«Curious George» («Nysgjerrige Nils», familiefilm) - 1. juli

«Little Ghost» - 1.juli

«Running Wild» - 1. juli

«Free Rein», sesong 3 - 6. juli

«Family Reunion» - 10. juli

«3Below: Tales of Arcadia», del 2 - 12. juli

«True Tunes: Songs» - 12. juli

«The Adventures of Tintin» - 15. juli

«Pinky Malinky», del 3 - 17. juli

«The Epic Tales of Captain Underpants», sesong 3 - 19. juli

«The Worst Witch», sesong 3 - 26. juli